الإمارات تشارك في «معرض جوازات السفر المقروءة آلياً» بكندا

يشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، في المعرض الثاني عشر لجوازات السفر المقروءة آلياً وإدارة هوية المسافرين، الذي يقام حالياً في مونتريال بكندا، وتنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

ويشارك في المعرض عدد من الشركات الرائدة في مجال التقنيات والحلول الأمنية، التي تعرض آخر ما توصلت إليه المنظمة من تطورات واقتراحات وتحديثات في مجال الوثائق المقروءة آلياً وهوية المسافرين، إضافة إلى مشاركة الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني المتعاقدة مع المنظمة الدولية للطيران المدني ( الإيكاو ).