أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الإمارات تشارك في «معرض جوازات السفر المقروءة آلياً» بكندا

Google+ Print

يشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، في المعرض الثاني عشر لجوازات السفر المقروءة آلياً وإدارة هوية المسافرين، الذي يقام حالياً في مونتريال بكندا، وتنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

ويشارك في المعرض عدد من الشركات الرائدة في مجال التقنيات والحلول الأمنية، التي تعرض آخر ما توصلت إليه المنظمة من تطورات واقتراحات وتحديثات في مجال الوثائق المقروءة آلياً وهوية المسافرين، إضافة إلى مشاركة الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني المتعاقدة مع المنظمة الدولية للطيران المدني ( الإيكاو ).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية