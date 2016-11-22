«الشؤون الإسلامية»: أفكار غير مسبوقة في خدمة الجمهور

كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن مجموعة ابتكارات جديدة جارٍ العمل على تطبيقها في عدد من قطاعات الهيئة خلال افتتاح أسبوع الإمارات للابتكار المقام حاليا في مدينة مصدر بأبوظبي، وتتميز تلك الابتكارات بتوافقها مع تطورات التقنيات الحديثة والمتسارعة، وتعد الابتكارات إضافة نوعية وضرورية للخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور المستخدمين من مختلف الجنسيات بمراحلها العمرية المختلفة.

روح الابتكار

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة على أهمية بث روح الابتكار بين موظفي الهيئة، معتبرا التطوير والتحديث والابتكار ثوابت عمل الهيئة في مختلف الإدارات.

وقال الكعبي في تصريح له على هامش أسبوع الإمارات للابتكار: استفادت دولة الإمارات ممثلة في أجهزتها المعنية بشكل كبير من التقنيات الحديثة وطبقتها عبر إداراتها التنفيذية في الحكومة والوزارات ومختلف المؤسسات، وقد انعكس ذلك إيجابا في سهولة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات ومواكبة روح العصر.

وقال الدكتور الكعبي إن دولة الإمارات حجزت مقعدها في المقدمة بفضل مواكبتها لتقنيات وروح العصر وتوظيفها بطريقة صحيحة، مضيفا أن الحكومة الرشيدة بعثت روح الابتكار في نفوس الشعب خاصة الشباب وجعلته منهج حياة، لتصبح التقنيات والابتكارات ثوابت نجاح الدولة وركائز تقدمها بين الدول.

لافتاً إلى الحرص على معرفة آخر مستجدات التقنيات الحديثة والعمل على توظيفها داخل الهيئة ضمن حزمة الابتكارات التي تكشف عنها الإدارات لأجل خدمة الإسلام والمسلمين من مختلف الجنسيات بالدولة.

تطبيق جديد

وقد عرض جناح الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أسبوع الابتكار بمدينة مصدر بأبوظبي تطبيقاً جديداً لحفظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكامه وهو قيد التجربة، ويركز في جوهره على كيفية استخدام خاصية الواتس أب في الهاتف المتحرك لحفظ تعاليم القرآن الكريم، ويمكن للمتعامل مع هذه الخاصية التواصل عبر الهاتف المتحرك وعلى مدار الساعة مع محفظين ومعلمين لأصول القرآن الكريم بالهيئة، وتتميز الخاصية بتقديم المعلومة وتصحيح الأخطاء والرد على الاستفسارات المتعلقة بحفظ وتلاوة القرآن الكريم.