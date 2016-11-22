حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 22/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الأصعدة المهنية والعاطفية والعملية، وبسبب حركة الكواكب هناك الكثير من التحركات والتطورات على الصعيدين المهنى والعاطفى للعديد من الأبراج، البعض يدخل فى علاقات جديدة والبعض يتخلص من العلاقات القديمة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 22/11/2016

يعد برج الجوزاء من الأبراج الهوائية التى تتسم بتعدد الشخصيات وسلاطة اللسان، ونقدم لمواليد برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

لا تولى أهمية للذين يحاولون أن يخططوا لخداعك حتى لاتفقد ما بنيته فى سنوات كن قويا من أجلك واحرص على السيطرة على سلاطة لسانك، ولا تحاول أن تنغمس فى تخطيطهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غيرك حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

لا تدع الأمور تؤثر على علاقتك بالحبيب فهدئ من عصبيتك فى هذه الأيام فقد تحملك الحبيب كثيراً، وعليك أن تعلم أن الوضع لن يستمر على هذا الوضع كثيراً.

الجوزاء على الصعيد الصحى:

أنت اليوم بحاجة للاسترخاء واللشعور بعظمة ما تقوم به من اعمال لتحافظ على صحتك مع الحفاظ على نظام صحى.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء22/11/2016

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى..

مزاجيتك فى لن تكون فى صالحك الآن، بالرغم من نفورك من أى شىء روتينى إلا إنك مضطر أن تلتزم بقواعد روتينية هذه الفترة وبعدها يمكنك أن تعود إلى أسلوبك فى العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

نهاية قصة حبك لا تعنى نهاية حياتك، حاول أن تتجاوز حزنك وتبدأ من جديد، لكنك ستحتاج إلى وقت طويل حتى تعود إلى طبيعتك وحالتك المزاجية الجيدة.

على الصعيد الصحى..

ظروفك الصحية تضطرك للإقلاع عن التدخين فى أقرب وقت، فالسعال وضيق التنفس وحساسية الصدر أصبحوا يشكلون خطورة حقيقية على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الثور أن يعيش فى حالة من حالات العزلة والحزن بسبب فشله فى أحد التجارب العاطفية، التى تركت داخله أثر كبير ويحتاج مولود الثور إلى فترة حتى يعود إلى طبيعته.

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 22/11/2016

الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

لن تكون الأول أو الأخير الذى يفشل فى تجربة بدأها لأول مرة، تعلم من أخطائك واستشر الأكثر منك خبرة، حتى لا تجد نفسك مشتت بين الرغبة فى النجاح وصعوبة التنفيذ.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

تكره باقتناع كما تحب باقتناع، حاول أن تبتعد عن الأفعال التى تظهر لك كثير من الأشخاص على حقيقتهم حتى لا تكون صدماتك متتالية هذه الفترة بسبب تساقط الأقنعة.

على الصعيد الصحى..

تحتاج إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم فى الفترة القادمة، بعد أن أصبحت مهدد بعودة زيادة الوزن مجدداً فى الفترة القادمة، فعليك بالحذر فى اختيار طعامك.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش يوما سيئا على الصعيد المهنى يحاول فيه أن يصل إلى أهدافه لكن محاولاته ستخفق، وبعض المشاكل ستمنعه عن استكمال خطته كما هى.

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 22/11/2016

يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه برج العقرب الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب على الصعيد المهنى..

انتقاء الأشخاص الذين تحكى لهم عن أسرارك لابد أن يكون بعيداً عن نطاق العمل خاصة إن كنت شخصية قيادية، فأنت لا تعرف كيف سيستخدم الآخرون أسرارك ونقاط ضعفك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

لن تعود بك الحياة كما كانت، وتحتاج إلى سفر لفترة طويلة تبتعد فيه عن جميع مشاكلك الأسرية التى أخذت كثيراً من وقتك وتفكيرك فى الفترة الماضية.

على الصعيد الصحى..

ابتعد عن المسكنات والمهدئات فى الفترة الحالية، حتى لا يتحول معك الأمر إلى إدمان، وحاول أن تعتمد على المشروبات المهدئة مثل الينسون والنعناع.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش لفترة مؤقتة فى حالة من الضيق بسبب عدد من لمشاكل الشخصية، لكنها سرعان ما تنتهى وتعود الحياة إلى طبيعتها.

حظك اليوم برج الأسد 22/11/2016

برج الأسد من الأبراج النارية التى تشتهر بالحماس والاندفاع، والثقة بالنفس، وإليكم توقعات برج الأسد اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة شراء تذكرة اليانصيب أو الاستثمار فى الأسهم وتبادل اليوم يحمل لك فرصة كبيرة فى الفوز بالجائزة الكبرى، يمكنك أيضاً الحصول على معلومات جديدة عن شخص ما، كما يمكنك زيادة كبيرة فى الدخل الخاص بك فسوف تستمتع بيوم هادئ وسلمى بالعمل.

الأسد على الصعيد العاطفى:

سوف تكون قادرًا على معرفة أى نوع من الشريك كنت تريد أن تصادف بحياتك، فنعم كلامك صحيح فيجب أن تذهب من أجل الحب وليس من الزواج لتحقيق مكاسب مالية، فقد تصادف هذا الشخص المثالى والاندفاع منالفراشات خلال معدتك على رؤية هذا الشخص سوف يكون مؤشر على ذلك، واسمح لحدسك الخاص أن يرشدك إن فشلت الفراشات.

الأسد على الصعيد الصحى:

تجنب إجراء اتصالات من الهاتف المحمول أو استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو غيرها من المعدات التى قد تستخدمها ويمكنها نقل العدوى لك بسرعة، فأنت روح الخير وأى انسان آخر يمكن أن يكون قادر على الاستفادة من موارد الحياة الأخرى.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

كنت بحاجة لمساعدة كما تتلقى دعوة فى الوقت المناسب لصديق أو معلم مما يجعلك تقطع شوطاً كبيراً فى راحة البال بالحياة، فلا تدع ذاتك تقف فى طريق الضرورة العملية، فالتغيرات التى تبدأ فى تحقيقها تكسبك المزيد من المعانى.

حظك اليوم برج الجدى 22/11/2016

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

نجمك فى صعود فى مكان عملك وهو ما ينعكس بشكل سحرى على أموالك، ولكنه يتسبب أيضًا فى توليد حالة من الغيرة والشحن ضدك فى العمل من الزملاء فحاول أن تبنى بعض الجسور معهم والأهم من ذلك أن تحدد من الصديق من العدو لأن بعضهم يعمل من وراء ظهرك لتدمير حياتك المهنية

على الصعيد العاطفي:

من المحتمل أن تتأثر علاقتك العاطفية بالجو المشحون بالتوتر فى مكان عملك وفى باقى مجالات الحياة وهو ما قد يتسبب فى خلاف كبير لأسباب تافهة جدًا لذلك حاول أن تتجنب المشاحانات وألا تترك فرصة لإساءة فهمك ابدًا.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تحاول أن تستعيد لياقتك من جديد خاصة أنك فقدت بضع بوصات من محيط الخصر لديك وهو ما يمنحك الكثير من الحيوية والنشاط فاغتنم الفرصة وستجد نتائج إيجابية للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

بعض المحادثات مع أشخاص محيطين بك تمنحك الكثير من الإلهام والأفكار المثالية لمساعدتك فى مجال العمل.

حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 22/11/2016

برج الحمل من الأبراج النارية التى يتسم أبناؤها الطيبة الزائدة والحماس الذى يجعلهم مندفعين بعض الشىء، ونقدم لأبناء برج الحمل حظهم اليوم على الصعيد العاطفى، والصحى، والمهنى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

الأمر يتطلب منك التركيز فيما يتعلق بالاستثمارات والأمور المالية كما عليك ان تسيطر على نفسك، ولكن لا تذهب لأى مشروع تجارة رابحة اليوم، لا تنتقل من مجال عملك فعليك اكتساب المزيد من المعرفة فى المؤسسة الحالية.

الحمل على الصعيد العاطفى:

من المحتمل أن تلتقى اليوم بشخص مثالى بالنسبة لك، فثق بحظك فمن المتوقع أن تقابل توأم روحك فاستمع إلى قلبك اليوم حتى لو عقلك حذرك من هذا الشخص، فكل شىء يسير فى الطريق الصحيح لمرة واحدة، فالأحداث رومانسية فى طريقها إليك فلا تفوت فرصة إقامة علاقة ذات معنى فى حياتك.

الحمل على الصعيد الصحى:

اليوم صحتك فى حالة جيدة ويرجع ذلك أساساً لشعورك بأنك جيد من الناحية العاطفية، فتتمتع بالثقة بالنفس والاستقرار العاطفى والسعادة والقوى العلاجية التى تشفى الداخل والخارج، وبشكل عام إنه يوم عظيم لإنجاز شئ مهم على الأرجح لتحقيق النجاح والتقدير.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة:

تجنب التأخير فى أداء مهامك، كما أن الوقت هو الأفضل للوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بك، فسوف تحتاج إلى الانضباط والتركيز على انجاز المهام الخاصة بك، وكذلك جرعة صحية من قوة الإرادة، فكنت بحاجة لتوجيه الطاقة الخاصة بك لهذا المنصب حيث التخطيط كثيراً وقد حدث هذا بالفعل من أجل أن يؤدى ذلك إلى نتيجة ناجحة.

حظك اليوم برج الحوت 22/11/2016

نقدم توقعات الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الحوت المعروفين بالتفهم والمرونة الشديدة ويتميز مواليده أيضًا بأنه باستطاعتهم أن يقوموا باستعراض الماضى والحاضر والمستقبل معا مما يمكنهم من التنبؤ فى بعض الأمور.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

يبدأ اليوم بشكل رائع ومن المحتمل أن تتلقى عرضًا بترقية أو مهمة جديدة أو فرصة عمل جديدة ومن المتوقع أيضًا أن يتحسن دخلك خلال الأيام المقبل وتجد الأموال تتدفق عليك.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تفاجئك معلومات عن شريك حياتك تجعلك تتفهم أخيرًا السر وراء غموضه فى الفترة الأخيرة وسلوكه المتغير معك عن المعتاد، وقد تأخذ قرارا حاسما بشأن هذه العلاقة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

مزاجك سيء وينعكس على حالتك البدنية ولياقتك حيث لا تتمكن متابعة التدريبات الروتينية الخاصة بك وتهمل صحتك كثيرًا وقد تنخرط فى أنشطة غير صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

كونك أسيرًا للماضى لن يغير شيئًا فى الواقع الذى تعيشه، بل على العكس يزيده سوءًا فحاول أن تستفيد من الماضى دون أن تنغمس فيه دون وعى وتصبح أسيرا له.

حظك اليوم برج السرطان 22/11/2016

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان على كافة المستويات، ويتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها خفة الدم والمزاجية الشديدة، أما عن علاقاتهم فيميل أبناء هذا البرج لهؤلاء الذين يتمتعون بالأمانة والوفاء.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى..

تحتاج فى الفترة المقبلة إلى التخلى عن أية نفقات غير ضرورية لأنك تعانى ضائقة مالية خلال الأيام المقبلة قد تدفعك لقبول عمل لست راضيًا عنه أبدًا، وتدفعك للبحث عن فرصة لزيادة دخلك فحاول أن تغتنم هذه الفرصة لتحقيق المزيد من النشاط المهنى.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

أنت دائمًا أرعن فى علاقة الحب الخاصة بك وطوال الفترة الماضية كان الحظ يخدمك والتوفيق، ولكن اليوم من المحتمل أن تدرك أن الوضع على الصعيد العاطفى خطير حقًا وتحتاج لإعادة النظر إليه.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

تشعر أن حالتك الصحية ولياقتك البدنية خرجت عن نطاق السيطرة وتعجز عن التحكم فى نمط حياتك رغم أنك تدرك مخاطره ولكنك اليوم تضع يدك على طرف الخيط الذى يمكنك من السيطرة على هذه الأمور.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تهتم بشكل كبير بالتفاصيل اليوم ومن المحتمل أن تشارك فى التخطيط التفصيلى لمشروع ما وسيفيدك جدًا اهتمامك بالتفاصيل وستشعر بذلك ينعكس على مكانتك فى العمل كما انه من المتوقع أن تحقق طفرة فى الإبداع.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 22/11/2016

برج القوس من الأبراج النارية، فمولود برج القوس عاشق للحرية وعقلانى كما أنه مفعم بالحيوية ومتعدد المواهب، كما يمتلك الشجاعة وحب استطلاع واكتشاف كل ماهو جديد، ويتسم بنظرته التفاؤلية رغم تحطم آماله فى بعض الأحيان.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

القوس على الصعيد العاطفى

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

القوس على الصعيد الصحى

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

توقعات علماء الأبراج

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 22/11/2016

يعد برج الدلو من الأبراج النارية، التى تتسم بالحماسة والشجاعة إلا أنه متهور بعض الشئ وعنيد لدرجة قد تكون فى غير صالحه فى بعض الأحيان، ونقدم لمواليد برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأداءك كما أنك قد تحصل على ترقية، فى الفترة المقبلة ولكن لا تتسرع واحرص على الحد من عصبيتك حتى لا تهدر ما قضيت من وقت طويل فى التخطيط له.

الدلو على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائفا تخطى الأمر بهدوء.

الدلو على الصعيد الصحى :

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس، وهذا يجعلك أكثر راحة نفسية فى الأيام القادمة.

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة القادمة:

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية، فلا تتعامل بصلابة مع الأمور واحرص على أن تكن أكثر مرونة لتتخطى الصعاب بمنتهى اليسر.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 22/11/2016

نقدم لليوم الثلاثاء 22 نوفمبر لمواليد برج الحوت توقعات علماء الفلك فى عدد من الاصعدة اهمها الصحى والعاطفى، فبرج الحوت يتيمز بالعند الذى يتسبب له دائما فى الكثير من المشكلات مع من حوله.

برج الحوت على الصعيد المهني:

من الأفضل لك تحسين علاقاتك بزملائك فى العمل وعدم الدخول فى مشاكل جانبية قد تضعك فى ازمة مع مديرك، فاهتم بشغلك فقط وطور مهاراتك لتحسين الأوضاع السابقة.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

تواجه صعوبة فى اتخاذ قرار حاسم فى علاقتك بشريك حياتك، فكر بهدوء واستمع لقلبك وعقلك معا وقيم تعاملتكما خلال الفترة الماضية وبناءاً على ذلك اتخذ قرارك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تحتاج لممارسة الرياضة على الأقل مرتين فى الاسبوع، فجسمك يحتاج لتنشيط الدورة الدموية، ويمكنك ممارسة رياضة المشى لمذة نصف ساعة يوميا قبل الذهاب لعملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

تتخذ قرار حاسم اليوم فيما يخص حياتك الخاصة، حاول ألا يؤثر على قرارك أى صديق، وفكر بهدوء بعيدا عن الانفعال لتصل إلى قرار لا يجعلك تندم عليه مستقبلا.