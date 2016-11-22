«الديزترون ومرسال ودرب» في منصة مبادرات أبوظبي

زار سعيد عيد الغفلي رئيس اللجنة التنفيذية في ابوظبي مركز المعرفة بمدينة «مصدر»، والذي يحتضن منصة مبادرات إمارة أبوظبي في أسبوع الإمارات للابتكار.

وجال في أرجاء المركز مطلعاً على مبادرات وفعاليات الجهات الحكومية والخاصة بإمارة أبوظبي، التي تعنى بمجال الابتكار.

واستمع إلى شرح موجز حول عدد من المشاريع والمبادرات منها مشروع المساجد الذكية لتخفيض استهلاك الكهرباء، الذي تنفذه الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف، وبرنامج قارئ بطاقة الهوية المبتكر من هيئة الإمارات للهوية، وتقنية حاقنات السماد (الديزترون) لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

إضافة إلى المشاريع والأنظمة والبرامج الذكية لدائرة الشؤون البلدية والنقل كنظام «مرسال»، وبرنامج «درب» لبيانات الطرق، بالإضافة إلى برنامج «تسجيل» المتخصص في مجال توثيق العقود الإيجارية، ونظام التواجد البلدي الذكي لاستعراض مختلف البيانات والخرائط.

وأعرب ان أسبوع الإمارات للابتكار «يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بهذا المفهوم العصري كوسيلة فاعلة لتحقيق الريادة العالمية، والتي وفرت الدعم المطلوب لتحقيق أعلى النتائج لهذا المسار الفاعل، إضافة إلى تبنيها السياسات المعنية بدفع جهود الابتكار لإيجاد بيئات مشجعة على الابداع».

وتشارك في منصة مبادرات إمارة أبوظبي كل من الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف، وهيئة الامارات للهوية، وصندوق الزكاة، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وجامعة خليفة، وشركة توازن، وشركة مبادلة للطيران، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، وشركة الحفر الوطنية، وهيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية والنقل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومجلس أبوظبي للتعليم، وجامعة نيويورك - أبوظبي، وكليات التقنية العليا.