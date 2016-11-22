"NHS": يجب على كل مريض معرض لنوبة قلبية تناول قرصين أسبرين يوميا

كتب بيتر إبراهيم

أوصى المعهد الوطنى للصحة "NHS" البريطانية، المرضى المعرضين لخطر عال من نوبة قلبية قاتلة بتعاطى قرصين من الأسبرين يومياً لخفض احتمالات الوفاة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح العلماء أن تناول الأسبرين يومياً يخفض وفيات آلاف المرضى الذين عانوا بالفعل نوبة قلبية سابقة بنسبة 23%.

وأشار العلماء إلى أن الأسبرين كان يصفه الأطباء لمرضى النوبات القلبية فى الأشهر الـ12 الأولى، لكن التوجيهات الجديدة توصى بتناول الدواء لمدة أربع سنوات بعد أول نوبة قلبية لتجنب احتشاء عضلة القلب (MI).

وتابع العلماء أن النوبات القلبية تحدث عندما يتم حظر توريد الدم فجأة، عادة بسبب جلطات تتشكل فى الشرايين التى تغذى عضلة القلب.

وأضاف "روبرت ستورى"، أستاذ أمراض القلب فى جامعة شيفيلد، أن تناول الأسبرين يمنع المزيد من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، بما فى ذلك القاتلة، دون زيادة الوفيات بسبب النزيف.