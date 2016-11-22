برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 22/11/2016

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى..

مزاجيتك فى لن تكون فى صالحك الآن، بالرغم من نفورك من أى شىء روتينى إلا أنك مضطر أن تلتزم بقواعد روتينية هذه الفترة وبعدها يمكنك أن تعود إلى أسلوبك فى العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

نهاية قصة حبك لا تعنى نهاية حياتك، حاول أن تتجاوز حزنك وتبدأ من جديد، لكنك ستحتاج إلى وقت طويل حتى تعود إلى طبيعتك وحالتك المزاجية الجيدة.

على الصعيد الصحى..

ظروفك الصحية تضطرك للإقلاع عن التدخين فى أقرب وقت، فالسعال وضيق التنفس وحساسية الصدر أصبحوا يشكلون خطورة حقيقية على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الثور أن يعيش فى حالة من حالات العزلة والحزن بسبب فشله فى أحد التجارب العاطفية، التى تركت داخله أثر كبير ويحتاج مولود الثور إلى فترة حتى يعود إلى طبيعته.