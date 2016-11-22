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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 22/11/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 22/11/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 22/11/2016

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على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى..اضبط انفعالاتك وتحكم فى سلاطة لسانك

يعد من الأبراج الهوائية التى تتسم بتعدد الشخصيات وسلاطة اللسان، ونقدم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

لا تولى أهمية للذين يحاولون أن يخططوا لخداعك حتى لات تفقد ما بنيته فى سنوات كن قوى من أجلك واحرص على السيطرة على سلاطة لسانك، ولا تحاول أن تنغمس فى تخطيطهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غيرك حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

لا تدع الأمور تؤثر على علاقتك بالحبيب فهدئ من عصبيتك فى هذه الأيام فقد تحملك الحبيب كثيراً، وعليك أن تعلم أن الوضع لن يستمر على هذا الوضع كثيراً.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى:

أنت اليوم بحاجة للاسترخاء واللشعور بعظمة ما تقوم به من أعمال لتحافظ على صحتك مع الحفاظ على نظام صحى.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

تعيش يوما كاملا من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.


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مصر 365

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