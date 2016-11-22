حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 22/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى..تحتاج لتحسين علاقتك بزملائك فى العمل

نقدم لليوم الثلاثاء 22 نوفمبر لمواليد برج الحوت توقعات علماء الفلك فى عدد من الأصعدة أهمها الصحى والعاطفى، فبرج الحوت يتيمز بالعند الذى يتسبب له دائما فى الكثير من المشكلات مع من حوله.

برج الحوت على الصعيد المهني:

من الأفضل لك تحسين علاقاتك بزملائك فى العمل وعدم الدخول فى مشاكل جانبية قد تضعك فى أزمة مع مديرك، فاهتم بشغلك فقط وطور مهاراتك لتحسين الأوضاع السابقة.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تواجه صعوبة فى اتخاذ قرار حاسم فى علاقتك بشريك حياتك، فكر بهدوء واستمع لقلبك وعقلك معا وقيم تعاملتكما خلال الفترة الماضية وبناءً على ذلك اتخذ قرارك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تحتاج لممارسة الرياضة على الأقل مرتين فى الأسبوع، فجسمك يحتاج لتنشيط الدورة الدموية، ويمكنك ممارسة رياضة المشى لمذة نصف ساعة يوميا قبل الذهاب لعملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

تتخذ قرارا حاسما اليوم فيما يخص حياتك الخاصة، حاول ألا يؤثر على قرارك أى صديق، وفكر بهدوء بعيدا عن الانفعال لتصل إلى قرار لا يجعلك تندم عليه مستقبلا.