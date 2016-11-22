حظك اليوم برج السرطان 22/11/2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان على كافة المستويات، ويتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها خفة الدم والمزاجية الشديدة، أما عن علاقاتهم فيميل أبناء هذا البرج لهؤلاء الذين يتمتعون بالأمانة والوفاء.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى..

تحتاج فى الفترة المقبلة إلى التخلى عن أية نفقات غير ضرورية لأنك تعانى ضائقة مالية خلال الأيام المقبلة قد تدفعك لقبول عمل لست راضيًا عنه أبدًا، وتدفعك للبحث عن فرصة لزيادة دخلك فحاول أن تغتنم هذه الفرصة لتحقيق المزيد من النشاط المهنى.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

أنت دائمًا أرعن فى علاقة الحب الخاصة بك وطوال الفترة الماضية كان الحظ يخدمك والتوفيق، ولكن اليوم من المحتمل أن تدرك أن الوضع على الصعيد العاطفى خطير حقًا وتحتاج لإعادة النظر إليه.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

تشعر أن حالتك الصحية ولياقتك البدنية خرجت عن نطاق السيطرة وتعجز عن التحكم فى نمط حياتك رغم أنك تدرك مخاطره ولكنك اليوم تضع يدك على طرف الخيط الذى يمكنك من السيطرة على هذه الأمور.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تهتم بشكل كبير بالتفاصيل اليوم ومن المحتمل أن تشارك فى التخطيط التفصيلى لمشروع ما وسيفيدك جدًا اهتمامك بالتفاصيل وستشعر بذلك ينعكس على مكانتك فى العمل كما انه من المتوقع أن تحقق طفرة فى الإبداع.