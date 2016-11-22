أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان 22/11/2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان 22/11/2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى حظك اليوم برج السرطان 22/11/2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

>

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لمواليد على كافة المستويات، ويتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها خفة الدم والمزاجية الشديدة، أما عن علاقاتهم فيميل أبناء هذا البرج لهؤلاء الذين يتمتعون بالأمانة والوفاء.

 

برج السرطان على الصعيد المهنى..

تحتاج فى الفترة المقبلة إلى التخلى عن أية نفقات غير ضرورية لأنك تعانى ضائقة مالية خلال الأيام المقبلة قد تدفعك لقبول عمل لست راضيًا عنه أبدًا، وتدفعك للبحث عن فرصة لزيادة دخلك فحاول أن تغتنم هذه الفرصة لتحقيق المزيد من النشاط المهنى.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

أنت دائمًا أرعن فى علاقة الحب الخاصة بك وطوال الفترة الماضية كان الحظ يخدمك والتوفيق، ولكن اليوم من المحتمل أن تدرك أن الوضع على الصعيد العاطفى خطير حقًا وتحتاج لإعادة النظر إليه.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى..

تشعر أن حالتك الصحية ولياقتك البدنية خرجت عن نطاق السيطرة وتعجز عن التحكم فى نمط حياتك رغم أنك تدرك مخاطره ولكنك اليوم تضع يدك على طرف الخيط الذى يمكنك من السيطرة على هذه الأمور.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تهتم بشكل كبير بالتفاصيل اليوم ومن المحتمل أن تشارك فى التخطيط التفصيلى لمشروع ما وسيفيدك جدًا اهتمامك بالتفاصيل وستشعر بذلك ينعكس على مكانتك فى العمل كما انه من المتوقع أن تحقق طفرة فى الإبداع.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى