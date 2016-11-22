حظك اليوم برج الحوت 22/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى تخلص من أسر الماضى وانطلق

نقدم توقعات الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الحوت المعروفين بالتفهم والمرونة الشديدة ويتميز مواليده أيضًا بأنه باستطاعتهم أن يقوموا باستعراض الماضى والحاضر والمستقبل معا مما يمكنهم من التنبؤ فى بعض الأمور.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

يبدأ اليوم بشكل رائع ومن المحتمل أن تتلقى عرضًا بترقية أو مهمة جديدة أو فرصة عمل جديدة ومن المتوقع أيضًا أن يتحسن دخلك خلال الأيام المقبل وتجد الأموال تتدفق عليك.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تفاجئك معلومات عن شريك حياتك تجعلك تتفهم أخيرًا السر وراء غموضه فى الفترة الأخيرة وسلوكه المتغير معك عن المعتاد، وقد تأخذ قرارا حاسما بشأن هذه العلاقة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

مزاجك سيء وينعكس على حالتك البدنية ولياقتك حيث لا تتمكن متابعة التدريبات الروتينية الخاصة بك وتهمل صحتك كثيرًا وقد تنخرط فى أنشطة غير صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

كونك أسيرًا للماضى لن يغير شيئًا فى الواقع الذى تعيشه، بل على العكس يزيده سوءًا فحاول أن تستفيد من الماضى دون أن تنغمس فيه دون وعى وتصبح أسيرا له.