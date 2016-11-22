حظك اليوم برج الجدى 22/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى البعض يحاول تدمير حياتك المهنية من وراء ظهرك

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بحساسيته الشديدة وحماسه الكبير خاصة للعمل وللأشياء غير التقليدية.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

نجمك فى صعود فى مكان عملك وهو ما ينعكس بشكل سحرى على أموالك، ولكنه يتسبب أيضًا فى توليد حالة من الغيرة والشحن ضدك فى العمل من الزملاء فحاول أن تبنى بعض الجسور معهم والأهم من ذلك أن تحدد من الصديق من العدو لأن بعضهم يعمل من وراء ظهرك لتدمير حياتك المهنية

على الصعيد العاطفى:

من المحتمل أن تتأثر علاقتك العاطفية بالجو المشحون بالتوتر فى مكان عملك وفى باقى مجالات الحياة وهو ما قد يتسبب فى خلاف كبير لأسباب تافهة جدًا لذلك حاول أن تتجنب المشاحنات وألا تترك فرصة لإساءة فهمك ابدًا.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

تحاول أن تستعيد لياقتك من جديد خاصة أنك فقدت بضع بوصات من محيط الخصر لديك وهو ما يمنحك الكثير من الحيوية والنشاط فاغتنم الفرصة وستجد نتائج إيجابية للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

بعض المحادثات مع أشخاص محيطين بك تمنحك الكثير من الإلهام والأفكار المثالية لمساعدتك فى مجال العمل.