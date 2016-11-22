أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى 22/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى البعض يحاول تدمير حياتك المهنية من وراء ظهرك

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى 22/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى البعض يحاول تدمير حياتك المهنية من وراء ظهرك حظك اليوم برج الجدى 22/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى البعض يحاول تدمير حياتك المهنية من وراء ظهرك

>

نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بحساسيته الشديدة وحماسه الكبير خاصة للعمل وللأشياء غير التقليدية.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

نجمك فى صعود فى مكان عملك وهو ما ينعكس بشكل سحرى على أموالك، ولكنه يتسبب أيضًا فى توليد حالة من الغيرة والشحن ضدك فى العمل من الزملاء فحاول أن تبنى بعض الجسور معهم والأهم من ذلك أن تحدد من الصديق من العدو لأن بعضهم يعمل من وراء ظهرك لتدمير حياتك المهنية

على الصعيد العاطفى:

من المحتمل أن تتأثر علاقتك العاطفية بالجو المشحون بالتوتر فى مكان عملك وفى باقى مجالات الحياة وهو ما قد يتسبب فى خلاف كبير لأسباب تافهة جدًا لذلك حاول أن تتجنب المشاحنات وألا تترك فرصة لإساءة فهمك ابدًا.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

تحاول أن تستعيد لياقتك من جديد خاصة أنك فقدت بضع بوصات من محيط الخصر لديك وهو ما يمنحك الكثير من الحيوية والنشاط فاغتنم الفرصة وستجد نتائج إيجابية للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

بعض المحادثات مع أشخاص محيطين بك تمنحك الكثير من الإلهام والأفكار المثالية لمساعدتك فى مجال العمل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى