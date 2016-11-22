برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 22/11/2016

يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه برج العقرب الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

انتقاء الأشخاص الذين تحكى لهم عن أسرارك لابد أن يكون بعيداً عن نطاق العمل خاصة إن كنت شخصية قيادية، فأنت لا تعرف كيف سيستخدم الآخرون أسرارك ونقاط ضعفك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

لن تعود بك الحياة كما كانت، وتحتاج غلى سفر لفترة طويلة تبتعد فيه عن جميع مشاكلك الأسرية التى أخذت كثيراً من وقتك وتفكيرك فى الفترة الماضية.

على الصعيد الصحى..

ابتعد عن المسكنات والمهدئات فى الفترة الحالية، حتى لا تتحول معك الأمر إلى إدمان، وحاول أن تعتمد على المشروبات المهدئة مثل الينسون والنعناع.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش لفترة مؤقتة فى حالة من الضيق بسبب عدد من لمشاكل الشخصية، لكنها سرعان ما تنتهى وتعود الحياة إلى طبيعتها.