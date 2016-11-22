أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 22/11/2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 22/11/2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 22/11/2016

>

يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج العقرب على الصعيد المهنى..

انتقاء الأشخاص الذين تحكى لهم عن أسرارك لابد أن يكون بعيداً عن نطاق العمل خاصة إن كنت شخصية قيادية، فأنت لا تعرف كيف سيستخدم الآخرون أسرارك ونقاط ضعفك.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

لن تعود بك الحياة كما كانت، وتحتاج غلى سفر لفترة طويلة تبتعد فيه عن جميع مشاكلك الأسرية التى أخذت كثيراً من وقتك وتفكيرك فى الفترة الماضية.

 

على الصعيد الصحى..

ابتعد عن المسكنات والمهدئات فى الفترة الحالية، حتى لا تتحول معك الأمر إلى إدمان، وحاول أن تعتمد على المشروبات المهدئة مثل الينسون والنعناع.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش لفترة مؤقتة فى حالة من الضيق بسبب عدد من لمشاكل الشخصية، لكنها سرعان ما تنتهى وتعود الحياة إلى طبيعتها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى