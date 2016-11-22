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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 22/11/2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 22/11/2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 22/11/2016

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الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج العذراء على الصعيد المهنى..

لن تكون الأول أو الأخير الذى يفشل فى تجربة بدأها لأول مرة، تعلم من أخطائك واستشر الأكثر منك خبرة، حتى لا تجد نفسك مشتت بين الرغبة فى النجاح وصعوبة التنفيذ.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

تكره باقتناع كما تحب باقتناع، حاول أن تبتعد عن الأفعال التى تظهر لك كثير من الأشخاص على حقيقتهم حتى لا تكون صدماتك متتالية هذه الفترة بسبب تساقط الأقنعة.

 

على الصعيد الصحى..

تحتاج إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم فى الفترة القادمة، بعد أن أصبحت مهدد بعودة زيادة الوزن مجدداً فى الفترة القادمة، فعليك بالحذر فى اختيار طعامك.

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش يوم سىء على الصعيد المهنى يحاول فيه أن يصل إلى أهدافه لكن محاولاته ستخفق، وبعض المشاكل ستمنعه عن استكمال خطته كما هى.


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مصر 365

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