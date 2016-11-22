21 مطلبا لأولياء الأمور بأول أيام مؤتمر إصلاح التعليم..أبرزها إلغاء الميدتيرم

كتب محمود طه حسين

اختتم الحوار المجتمعى لتطوير وإصلاح منظومة التعليم فاعليات اليوم الأول له، بحضور عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات وأولياء الأمور والطلاب والمجلس الاستشارى التخصصى برئاسة الجمهورية، وأعضاء من مجلس النواب.

وأظهرت حلقة النقاشات التى تزعمتها قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض التوصيات والمطالب، سواء من جانب أولياء الأمور والطلاب وأيضًا أساتذة الجامعات وأعضاء المجلس التخصصى على النحو التالى:

1 ـ إلغاء الصف السادس الابتدائى وتحويل الشهادة الإعدادية لسنة نقل.

2 ـ مد فترة الدراسة خلال العام وتقليل أيام الإجازة لأقل من 5 شهور.

3 ـ رفع ميزانية التعليم بمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال.

4 ـ تغيير مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب التعليم الأساسى

5 ـ إلغاء امتحانات الميدتيرم

6 ـ رفع أجور ومرتبات المعلمين.

7 ـ تجريم الدروس الخصوصية.

8 ـ تغيير أسلوب التقويم وطرق التحاق الطلاب بالجامعات.

9 وضع نظام تعليم يصنع شبابًا وجيلاً قادرًا على الابتكار والتنافس عالميًا.

10ـ الحاجة إلى مناهج يوجد فيها بعد إنسانى مثل التربية القومية والوطنية.

11ـ وثيقة جديدة تحدد فلسفة المناهج المصرية توضع فى إطار وطنى وقومى تحتوى على مبادئ الانتماء والهوية والوطنية.

12ـ تغيير شكل الكتاب المدرسى باعتباره أهم المشكلات لغياب طريقة العرض الجذابة للمعلومات.

13ـ تطوير أداء المعلمين والمناهج والتحول من التعليم التقليدى إلى التعليم الذى يستخدم التكنولوجيا الحديثة.

14 عودة تكليف خريجى كليات التربية مرة أخرى.

15 الاستفادة من الأبحاث الجامعية فى تطوير التعليم.

16 رفع المصروفات الدراسية لجميع المراحل للمدارس الحكومية.

17 تفعيل الأنشطة بعد تأكيد أولياء الأمور اختفاءها فى المدارس.

18 ـ تقليل عدد المستشارين بالوزارة وإعادة هيكلتها.

19 ـ انتقاد وزارة التعليم بعد عرضها لإنجازاتها خلال المؤتمر.

20 ـ أن تصبح جميع المناهج تفاعلية تدرس بالأنشطة.

21 توحيد سن التقديم والقبول فى جميع المدارس "حكومية وخاصة ودولية".