سيلينا غوميز تعود للأضواء.. وتلقي خطاباً مؤثراً في حفل الـ AMAs

طوال الفترة الماضية، غابت النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez عن الأنظار، إثر معاناتها من الإكتئاب الناتج عن مرض الذئبة، الذي تسبب في إيداعها داخل مصح نفسي لتلقي العلاج.

غوميز البالغة من العمر 24 عاماً، عادت الى الأضواء مجدداً وأطلت على جمهورها ومحبيها، خلال حفل توزيع جوائز American Music Awards مساء أمس الأحد، وتسلمت جائزة الـAMAs كأفضل مغنية في فئتي البوب والروك لعام 2016.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدثت سيلينا بشجاعة عن رحلة معاناتها مع الاكتئاب وهي على المسرح قائلة :"عام 2014 كنت صريحة معكم جداً على عكس الأعوام السابقة".

وتابعت: "اتخذت قراراً بالإبتعاد عن الإعلام والجولات الغنائية لفترة، لأنني كنت أعاني من الإكتئاب، ولكن يبدو أن الأضواء لم تسمح لي بذلك، ولاشك أنني سعيدة وأنا معكم الآن".

وأضافت خطابها المؤثر: "أعتقد أن معظمكم يعرف ما يجري في حياتي، سواء أحببت ذلك أم رفضته.. كان عليّ أن أتوقف لفترة لأنني كنت أمتلك كل شيء ومع ذلك كنت محطّمة من الداخل، وظللت أحاول أن أتعامل مع الأمر حتى لا أخذلكم، وحاولت السيطرة على كل الأمور حتى خذلت نفسي".

يُشار إلى أن الجائزة التي حصلت عليها سيلينا غوميز كانت تنافس عليها المغنية الكندية أديل Adele والنجمة الأمريكية بيونسيه Beyonce.

أريانا جراندي فنانة العام في حفل AMA وهؤلاء هم الفائزون





لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن