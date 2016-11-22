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أخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 21 / 11 / 2016

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أخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 21 / 11 / 2016 أخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 21 / 11 / 2016

>كتب محمد محمود

أقيمت اليوم الاثنين ثلاث مباريات بالدورى المصرى ضمن الجولة العاشرة ، بين الاتحاد السكندرى و النصر للتعدين ، وبتروجت والشرقية ، ومصر المقاصة وأسوان.

 

الاتحاد يهزم التعدين بهدف نظيف

حقق فريق الإتحاد السكندرى فوزا غاليا على النصر للتعدين بهدف نظيف أحرزه الكونغولى كابونجو كاسونجو فى الدقيقة 58 من عمر المباراة، التى أقيمت باستاد برج العرب فى مستهل مباريات الأسبوع العاشر للدورى.

و بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 16 نقطة فى المركز الخامس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد النصر للتعدين عند 5 نقاط فى المركز الـ16 بجدول الدورى.

 

بتروجت يفوز على الشرقية بهدف نظيف

حقق بتروجت فوزًا مهمًا على الشرقية بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على استاد السويس ضمن منافسات الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى العام ليقفز للمركز الثانى فى ترتيب الدورى خلف النادى الأهلى المتصدر.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت للمركز الثانى برصيد 22 نقطة بينما تجمد رصيد الشرقية فى المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

المقاصة يفوز على اسوان بثلاثية

نجح فريق المقاصة في الصعود لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، وذلك بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين  ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام .

 

 

 

 


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