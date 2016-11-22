كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 21 / 11 / 2016 و التى جاء فى مقدمتها، معسكر الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا 24 ساعة، واجتماع تكميلى لمجلس الجبلاية الأربعاء المقبل .

اتفق الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة هيكتور كوبر، مع اتحاد الكرة على بدء معسكر الفراعنة استعدادا للجابون يوم 1 يناير المقبل بدلا من 2 من نفس الشهر كما كان مقررا من قبل.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، عقد اجتماع تكميلى يوم الأربعاء المقبل بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، لاستكمال مناقشة باقى الملفات التى لم يتم حسمها فى اجتماع اليوم.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه اليوم بمشروع الهدف، تعيين الدكتور طارق سليمان طبيبا لمنتخب الشباب بقيادة معتمد جمال، خلفا للدكتور مصطفى المنيرى الذى تولى مؤخرا منصب طبيب فريق الكرة بنادى الزمالك.

أعلن اتحاد الكرة عقب اجتماعه اليوم، المفاضلة بين استاد السلام واستاد القاهرة لاستضافة مباراة المنتخب الوطنى أمام تونس والمحدد لها يوم 8 يناير المقبل.

شهدت جلسة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع لاعبى الفريق قبل السفر إلى الإسماعيلية اليوم، لمواجهة الإسماعيلى غدا فى الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، الحديث حول أزمة أحمد توفيق لاعب القلعة البيضاء.

أكد وليد مهدى منسق حقوق الرعاية بالنادى الأهلى، أنه يوجد تواصل بين الأمن ومسئولى القلعة الحمراء واتحاد الكرة لتنسيق دخول الإعلاميين مباريات الأهلى، مشيرا إلى أنه يوجد 8 فئات مصرح لهم بالحضور.

قرر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، خلال اجتماعه اليوم تأجيل إعلان تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبى مصر مواليد 99 و2002.

تقدم مسئولو مشروع الهدف التابع لاتحاد الكرة بشكوى لمجلس الجبلاية، بسبب ملعب وزارة الرياضة المجاور لمشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

الأزمة بدأت بعد كسر ماسورة المياه الرئيسية الموجودة بملعب وزارة الرياضة عن طريق أحد المستأجرين للملعب، مما يتسبب فى قطع المياه عن مشروع الهدف وفندق الاقامة أكثر من مرة.

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة، على الاعتذار الذى تقدم به نادى الوادى الجديد عن استكمال اللعب فى مسابقة القسم الثالث هذا الموسم.

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة، قرار لجنة المسابقات بالقسم الثانى برئاسة خالد كامل بإعادة مباراة فاركو والمنصورة فى دورى المظاليم.