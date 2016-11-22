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أحمد على يقترب من العودة للإسماعيلى

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أحمد على يقترب من العودة للإسماعيلى أحمد على يقترب من العودة للإسماعيلى

>كتب احمد وجيه و نانسى القاضى

دخل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، فى مفاوضات جادة مع اللاعب أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب الحالى ومهاجم الاسماعيلى والزمالك السابق، وذلك لضمه فى انتقالات يناير أو فى مطلع الموسم القادم .

جاء طلب مجلس إدارة الاسماعيلى التعاقد مع اللاعب بناءً على طلب الجهاز الفنى للدراويش بقيادة أشرف خضر، وذلك حرصاً على تدعيم مركز المهاجم الصريح خاصةً بعد هروب اللاعب الغانى بناهينى من صفوف الفريق .

جدير بالذكر أن أحمد على متبقى له موسم واحد فى صفوف ذئاب الجبل ويحق له التوقيع لأى فريق فى يناير القادم.


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