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وليد صلاح الدين: استقالتى دق "ناقوس خطر" لحل مشاكل زعيم الثغر

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وليد صلاح الدين: استقالتى دق "ناقوس خطر" لحل مشاكل زعيم الثغر وليد صلاح الدين: استقالتى دق "ناقوس خطر" لحل مشاكل زعيم الثغر

>كتب حسام الحاج

وجه وليد صلاح الدين مديرالكرة السابق بالإتحاد السكندرى، نصيحة إلى مجلس إدارة الفريق، برئاسة محمود مشالى، أن يعتبروا إستقالته التى تقدم بها مؤخرا ناقوس خطر لحل مشاكل زعيم الثغر.

أضاف مدير الكرة السابق بالإتحاد السكندرى فى تصريحات على قناة أون سبورت مع الإعلامى مدحت شلبى:" قرار إستقالتى من من سيد البلد لا رجعة فيه وقضيت معهم أيام جميلة ولكنها أصبحت صفحة منتهية بالنسبة لى".

كما هنأ وليد صلاح الدين الاتحاد السكندرى بالفوز الذى حققه اليوم على النصر للتعدين فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم باستاد برج العرب فى مستهل مباريات الأسبوع العاشر للدورى وانتهت بفوز سيد البلد بهدف نظيف.

وتطرق مدير الكرة بالإتحاد فى الإصابة التى تعرض لها بازوكا لاعب الفريق قائلاًُ:" إصابة غير مقلقة عبارة عن إرتجاج خفيف فى المخ "وكان محمد بازوكا مدافع زعيم الثغر،  قد أصيب بارتجاج فى المخ خلال مباراة فريقه أمام النصر للتعدين خلال نهاية الشوط الأول.


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