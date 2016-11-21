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تامر حسني يرد علي «تريقة»رواد التواصل الإجتماعي عن صورته منذ صغره

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تامر حسني

تامر حسني

رد النجم تامر حسني، علي صورة له تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي صورة متعلقة به منذ صغره وقبل شهرته في الوسط الفني.

وتسببت الصورة لتامر، الي تريقة البعض عليه بسببها، وهو ما جعله يخرج عن صمته ليرد عما تعرض له .

وعلق “تامر”عبر حسابه الشخصي علي “فيس بوك” قائلًا : لمن يهمه الأمر..من يومين نزلت صوره ليا وأنا صغير وشغلت ناس كتير وفضلوا يتريقوا على الصوره ..في الحقيقه اني فالوقت ده فعلاً كنت بحاول اقلد المشاهير في صورهم وافلامهم وحركاتهم”.

وتابع : “بغض النظر عن ان فالوقت ده كانت الموضات شبه كده وانا بقول شبه كده لأني كنت ولد صغير معندوش فلوس نهائي يشتري لنفسه حاجه غالية ولا عنده أب يشتريله حاجه اصلاً اللي عايز اقوله اني من يوم الصوره دي وانا حالف اني اتصورها بجد وانا مشهور الصوره دي بتثبت لأي شاب ايجابي ان مفيش مستحيل واللي عايز يتريق على الولد اللي فالصوره هقوله يارب تنجح زيه”.

وأضاف: “أنا فخور بالصوره دي وانهارده بقول للولد الصغير ده انت راجل عشان حلمت بحلم وحققته، وبدأت من تحت الصفر ووصلت لحلمك بمجهودك وعرقك وكمان اشتغلت شغلانات كتير فيها شقى وتعب، عشان تصرف على اهلك من وانت فالسن ده ، شكراً يا ولد يا صغير اصرارك عمل مني راجل انسان فنان اسمه تامرحسني”.

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