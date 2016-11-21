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مجموعة LIGHT IT UP HOLIDAY من سماش بوكس كوزمتيكس

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الإثنين 21-11-2016 19:58

" في استديوهات سماش بوكس، نحن دائما نعبر عن إبداعنا ورؤيتنا الفنية، ولذا سارعنا للاستفادة من فرصة التعاون مع ميريل باتاكي، فنانة أضواء النيون المفضلة لدينا والمقيمة في كاليفونيا، من أجل تطوير أطقم مكياج فريدة من نوعها وتصلح كهدية رائعة مع عبوات بلون ضوء النيون المتوهج."
THINK: Be in the glow!
فكري: كوني في قلب التوهج!

ما هي: في هذا الموسم، تتعاون سماش بوكس كوزمتيكس مع الفنانة التجريدية ميريل باتاكي لتجعل موسم الأعياد أكثر إشراقا مما تخيلتموه. مجموعة Light It Up Holiday المحدودة المدة تحتوي على أطقم المكياج الأكثر مبيعا للوجه والعيون والشفاه بعبوات ذات تصميم خيالي عبوات نيون - مضاءة من الداخل- مصممة بأسلوب فني.

سبب تفردها:صممت الفنانة ميريل باتاكي المقيمة في سان فرانسيسكو مشهورة بعملها الإبداعي في الفضة والنحاس والحديد والنيون، عبوات المجموعات المحدودة الإصدار حصريا من أجل سماش بوكس. تقول باتاكي:" يؤثر الضوء على شعورنا ومظهرنا ورؤيتنا للعالم من حولنا، عندما أوصل أحد أعمالي الفنية ، إنها كالسحر! ونفس الشيء يمكن أن يقال عن أطقم Light It Up kits البراقة والفريدة من نوعها التي ستنال إعجاب كل من محبي المكياج ومحبي الفنون في أي قائمة هدايا خاصة بالأعياد.

محتويات الأطقم:
• Lipstick + Lip Mattifier Set: يساعدك على إظهار ابداعاتك الفنية. هذا الطقم الذي يتألف من ست قطع من Be Legendary Lipstick shades مع Insta-Matte Lipstick Transformer سوف يضاعف عدد منتجات مجموعتك من خلال تغيير أي كريم إلى مت مخملي بثوان. حصريا لدى محلات سماش بوكس(مول أبوظبي، الجوري مول، ، نخيل مول، السعودية).
• Face. Eyes. Lips: هذه المنتجات الأفضل مبيعا يتم استخدامها دائما في استديو التصوير لدينا" البرايمر الأيقوني #1 لدى سماش بوكس، شفاه جذابة رائعة/ مجموعة ألوان للخدود، X Rated Mascara و Be Legendary Lipstickالذي ينساب على الشفاه بسلاسة ويدوم طوال اليوم. حصريا لدى محلات سماش بوكس(مول أبوظبي، الجوري مول، السعودية، نخيل مول، السعودية).
• Primer Duo Set: إثنان أفضل من واحد. هذا الثنائي الأساسي في الاستديو Photo Finish Foundation Primer و Photo Finish Primer Water – طور ليساعد على استدامة الماكياج لفترة أطول في موقع التصوير.
• 3 Mini Palette Set: Contour. Eyes. Lips: الماكياج الأفضل أثناء التنقل والسفر. خبراء التصوير في استديوهاتنا في لوس أنجليس اختاروا الكونتور المفضل لديهم، Photo Op Eye Shadow وألوان Be Legendary Lipstickونسقوهم في هذه الباليت لإضفاء لمسة إضاءة على أي مظهر. حصريا لدى كاونترات سماش بوكس في محلات سيفورا .
• Essential Brush Set: أترغبين بمنافسة فنانة الماكياج اتي تعجبك؟ جربي هذه الفراشي الدقيقة والمتعددة المهام المطورة من قبل خبرائنا في استديو لوس أنجليس لدينا. يشتمل الطقم على 5فراشي أساسية لتطبيق الماكياج بأسلوب خال من العيوب، ومزج مثالي لمظهر مناسب للتصوير. حصريا لدى محلات سماش بوكس (مول أبوظبي، الجوري مول، السعودية، نخيل مول، السعودية).

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سيدتي

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