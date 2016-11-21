مريم خير الله: الستروبينغ سيقضي على الكونتورينغ!

أطلقت ماك Mac مجموعة جديدة وواسعة من أحمر الشفاه اللافت الذي يعمل كالسحر، فلا يتغيّر لونه الظاهر في إصبع أحمر الشفاه حين استعماله، بل يبقى محافظاً على درجته اللونية، في الوقت الذي تؤمّن المجموعة طيفاً من الألوان، واسعاً جداً، وكفيلاً بتحقيق رغبات المرأة العربية بجميع أذواقها.

وفي اجتماع صحافي جمعنا بخبيرة التجميل مريم خير الله، تعرّفنا إلى مجموعة أخرى، تحت اسم "نوتي دولز الزهرية Naughty Dolls"، تندرج ضمن تدرّجات اللون الزهري، وصولاً إلى كريمات العناية بالبشرة، التي تعمل على إخفاء تعب البشرة سريعاً وبغمضة عين؛ وهي كريمات الستروبينغ ذات اللمعات اللؤلؤية المختلفة.

بفضل الاجتماع الذي أشرنا إليه، تمكّنا من معرفة بعض الأسرار من مريم، حين قالت لـ "سيدتي نت": "إن موضة كونتورينغ كارداشيان ستختفي بشكل تدرّجي، وستحلّ مكانها موضة الستروب strob، التي ستقوم بمنح الوجه الإشراقة الفاتحة واللمعيّة المميّزة التي تحتاجها كلّ امرأة لتبدو مشرقة".

وعن موضة الحواجب، قالت مريم: "إنّ الحواجب مفتاح جمال الوجه، ويجب عدم تغييرها بحسب الموضة، بل ينبغي المحافظة على أشكالها الطبيعية".

وأضافت مريم: "أما عن كونتور الشفاه فهو طريقة فعّالة لتكبير الشفتين طبيعياً؛ ولإنجاح هذه العملية، يجب استعمال تدرّجات النيود والألوان الترابيّة".

وتحدّثت مريم أخيراً عن أكثر موضتين مثيرتين للإعجاب، وهما:

- "أحمر الشفاه الأسود الذي ظهر وأثار استغراب الجمهور"، فشرحت ميزاته التي يمنحها للمرأة حين تقوم بخلطه بالألوان الفاتحة لتحصل على لون جديد تماماً.

ثانياً: استعمال قلم النمش البنيّ للحصول على إطلالة طبيعية. وهنا طلبت من صاحبات البشرة المنمّشة إظهار هذه البقع الصغيرة لأنها ذات جمال لافت.