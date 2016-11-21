رئيس لجنة التضامن لخالد صلاح: قانون الجمعيات انتظره المجتمع المصرى والدولى

كتب إبراهيم حسان

قال النائب البرلمانى عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية مهم بالفعل، وانتظره المجتمع المصرى، كما كان يتابعه المجتمع الدولى أيضًا.

وأضاف "القصبى" خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه على فضائية النهار one، أن الباب الثانى من القانون يتحدث عن مسألة تأسيس الجمعيات وأهدافها وحقوقها ومما تتكون.

وأوضح رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه يرحب بأى ملحوظة على أساس علمى على قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه التزم بالمادة 75 من الدستور بالقانون، حيث راجع كافة القوانين واطلع على نماذج دول كثيرة. مشيرا إلى أنه بعد الموافقة على القانون من مجلس النواب، أحيل إلى مجلس الدولة للمراجعة والاطمئنان له من النواحى الدستورية، وأى ملحوظة عليه سيتم إخطار المجلس.