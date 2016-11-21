عبد الهادى القصبى: الجمعيات الأهلية تؤدى رسالة سامية والتمويل الخبيث إجرام

كتب إبراهيم حسان

قال النائب البرلمانى عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المجتمع الأهلى مهم جدًا، ولجنة التضامن كجهة تشريعية تتواجد دائمًا بجانب المواطن المصرى، وتعلم علم اليقين أن الجمعيات الأهلية تؤدى رسالة سامية للغاية.

وأضاف "القصبى" خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه على فضائية النهار one، أن جهود الجمعيات الأهلية تتكامل مع جهود الحكومات فى أى مجتمع لتوصيل الخدمات للمواطن، وكلما نشط المجتمع الأهلى قُدمت خدمات أكثر للمواطن، مضيفًا: "الجمعيات الأهلية تؤدى ضعف أنشطة لم تؤدها الحكومة خالص، وبالتالى العمل الأهلى مهم".

وأوضح رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أن المجتمع الأهلى المصرى الوطنى لم يغضب على الإطلاق من قانون الجمعيات الأهلية، مضيفًا: "القطاع العريق من المؤسسات الأهلية فى مصر قطاع وطنى مصرى شريف يؤدى رسالة نبيلة، ودول مش زعلانين بالعكس مؤيدين".

وأشار إلى أن هناك تمويلا طيبا وآخر خبيثا للجمعيات الأهلية، وعندما وضعت العقوبات فى القانون رحب بالتمويل الطيب ودعمه، أما التمويل الخبيث الذى يدخل الدولة ويستخدم تحت ستار مؤسسات العمل الوطنى، ويتم به تمويل عمليات إرهابية داخل مصر، وقتل الجنود فى سيناء، وهذا هو الإجرام بعينه، فيتم منعه".