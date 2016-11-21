أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد الهادى القصبى: الجمعيات الأهلية تؤدى رسالة سامية والتمويل الخبيث إجرام

Google+ Print
عبد الهادى القصبى: الجمعيات الأهلية تؤدى رسالة سامية والتمويل الخبيث إجرام عبد الهادى القصبى: الجمعيات الأهلية تؤدى رسالة سامية والتمويل الخبيث إجرام

>كتب إبراهيم حسان

قال النائب البرلمانى عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المجتمع الأهلى مهم جدًا، ولجنة التضامن كجهة تشريعية تتواجد دائمًا بجانب المواطن المصرى، وتعلم علم اليقين أن الجمعيات الأهلية تؤدى رسالة سامية للغاية.

 

وأضاف "القصبى" خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يقدمه على فضائية النهار one، أن جهود الجمعيات الأهلية تتكامل مع جهود الحكومات فى أى مجتمع لتوصيل الخدمات للمواطن، وكلما نشط المجتمع الأهلى قُدمت خدمات أكثر للمواطن، مضيفًا: "الجمعيات الأهلية تؤدى ضعف أنشطة لم تؤدها خالص، وبالتالى العمل الأهلى مهم".

 

وأوضح رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أن المجتمع الأهلى المصرى الوطنى لم يغضب على الإطلاق من قانون الجمعيات الأهلية، مضيفًا: "القطاع العريق من المؤسسات الأهلية فى مصر قطاع وطنى مصرى شريف يؤدى رسالة نبيلة، ودول مش زعلانين بالعكس مؤيدين".

 

وأشار إلى أن هناك تمويلا طيبا وآخر خبيثا للجمعيات الأهلية، وعندما وضعت العقوبات فى القانون رحب بالتمويل الطيب ودعمه، أما التمويل الخبيث الذى يدخل الدولة ويستخدم تحت ستار مؤسسات العمل الوطنى، ويتم به تمويل عمليات إرهابية داخل مصر، وقتل الجنود فى سيناء، وهذا هو الإجرام بعينه، فيتم منعه".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ