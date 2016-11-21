موجز أخبار مصر للساعة 10 من "اليوم السابع".."دى سوزا" يمنح السيسى أرفع وسام برتغالى

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها تأكيد رئيس الوزراء لعدد من أعضاء البرلمان أنه لا ملاحقات أمنية لأى من النوبيين، ووضع الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب أربع نقاط رئيسية لبداية مشروع أول 100 يوم.

وإلى موجز لأهم أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً:

أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، عن المرحلة الثانية لخطة الـ 100 يوم منذ توليه القيادة فى يناير المقبل، أهمها القضاء على الفساد واستعادة الأمن.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم، جلسة مباحثات مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال، وحضر من الجانب المصرى وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، ومن الجانب البرتغالى وزراء الخارجية، والدفاع، والتخطيط والبنية التحتية، بالإضافة إلى سفيرى البلدين فى القاهرة ولشبونة.

فيما يبدو أنه تخلى عن إسلامية القدس، وقرار منظمة "اليونسكو" بأن القدس مدينة خاصة بالمسلمين فقط، قال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، إن إسرائيل تبذل جهودا للسيطرة على الأوضاع بالمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن القدس يجب أن تكون مدينة للديانات الثلاث، وعلى الجميع احترام ذلك.

أقام يحيى عبد المجيد المحامى، بصفته وكيلا عن أسامة الشاهد، المرشح السابق بدائرة الدقى والعجوزة فى الانتخابات البرلمانية السابقة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بإلزام رئيس مجلس النواب بإصدار قرار بالإعلان عن خلو مقعد دائرة "الدقى – العجوزة".

أكد النائب البرلمانى، مصطفى بكرى، أنه التقى وعدد من نواب البرلمان، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمدة ساعة، لطرح قضية أهالى النوبة واعتصامهم وقطع الطرق بأسوان، للاحتجاج على طرح أراضى "خور قندى" للاستثمار، باعتبارها نوبية خالصة.

تبادل الرئيسان عبد الفتاح السيسى ونظيره البرتغالى "مارسيلو ريبيلو دي سوزا" الأوسمة، حيث منح الرئيس البرتغالى الرئيس السيسى وسام الأمير انريكيه الذي يعد أرفع وسام برتغالى.

قال المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة نجحت خلال الخمس سنوات الأخيرة فى استرداد مبالغ مالية تجاوزت عشرة مليارات جنيه بالإضافة إلى 93 مليون دولار لصالح الخزانة العامة للدولة،

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن حملة إعلانية انطلقت فى الدنمارك لتشجيع المواطنين على الإنجاب من خلال عرض تخفيضات على الرحلات بقدر عدد الأطفال فى الأسرة إثر مخاوف من انخفاض معدل الخصوبة فى البلاد.

التقى عدد من قيادات ائتلاف دعم مصر، منهم اللواء سعد الجمال النائب الأول لرئيس الائتلاف، وطاهر أبو زيد الأمين العام للائتلاف، وعمرو غلاب نائب رئيس الائتلاف، والنائب على عبد الونيس منسق الاتصال السياسى بالائتلاف، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.