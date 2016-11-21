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إحباط محاولة تهريب أجهزة لاسلكية وكاميرات مراقبة بميناء بورسعيد

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إحباط محاولة تهريب أجهزة لاسلكية وكاميرات مراقبة بميناء بورسعيد إحباط محاولة تهريب أجهزة لاسلكية وكاميرات مراقبة بميناء بورسعيد

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الإدارة العامة للمكافحة بالمنطقة الشرقية بقطاع الالتزام، من إحباط محاولة تهريب أجهزة لاسلكية وكاميرات مراقبة قادمة من ميناء الدمام بالسعودية إلى ميناء غرب بورسعيد.

وكانت المعلومات التى وردت إلى مجدى إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، تفيد بوجود مشمول البوليصة رقم 611731772 OSUصنف لعب أطفال بإجمالى 869 كرتونة داخل الحاويتين رقمى 9566984 BSIV و6469372 TENN قادمة من ميناء الدمام بالمملكة إلى ساحة المستودع العام لميناء بورسعيد.

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاويتين حيث تبين وجود أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد وتتمثل فى 6 أجهزة لاسلكية بجميع لوازمها بالإضافة لكرتونة تحتوى على 48 كاميرا مراقبة و44 كرتونة بها 1320 جهازا طبيا لقياس السكر و11 كرتونة بها 5000 16 شريط سكر و61 كرتونة ماسح كحلى و14450 ساحبة عينات و47 مصحفا إلكترونيا ناطقا دون موافقة الجهات الأمنية والمعنية.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية لتسديد مليون وستمائة وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وثمانية وثمانين كتعويض مدنى وإحالة المضبوطات إلى نيابة الميناء لمباشرة التحقيقات.

 

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أونا

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