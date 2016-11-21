ألمانيا: الحرب ضد «داعش» أسفرت عن دحره في أجزاء واسعة من مناطق سيطرته

صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، بأن الحرب ضد “داعش” أسفرت عن دحر المليشيات الإرهابية مرة أخرى خارج أجزاء واسعة من المناطق التي كان التنظيم قد فرض سيطرته عليها في العراق وسوريا.

جاء ذلك في بيان صحفي للخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، بشأن اللقاء الذي تم بين المجموعة الأساسية (المجموعة الصغيرة) للتحالف المناهض لـ”داعش” في برلين، والذي افتتحه كل من وكيل الوزارة الألماني ماركوس ايدرير والمبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف المناهض لـ”داعش”، بريت ماك جورك, الجمعة الماضية.

وأضاف البيان، أنه ومع ذلك, لم يدري الخطر الذي يشكله داعش بعد, ولم يتم بعد الانتهاء من العمل ضد التنظيم, ولذا يجتمع اليوم في برلين التحالف الدولي ضد “داعش” للتشاور بشكل مكثف حول الخطوات التالية في العراق وسوريا, بل وفي أوروبا أيضا, وهذا إذا كان الأمر يتعلق بمواصلة العمل على منع وقوع الشباب في شراك الأيدولوجيا غير الإنسانية التي يتبناها “داعش”.

وتابع “ولكن علينا ألا نغفل الوقت الذي سوف تستغرقه عملية تحرير مدينتي الموصل والرقة من يدي داعش. فالواضح هو الضرورة الملحة للتخطيط لليوم التالي من أجل تأمين المناطق المحررة واستقرارها وإتاحة الفرص للناس هناك في آفاق مستقبلية. وهذا لا يمكن أن ينجح إلا إذا قام جميع المشاركين سواء دوليا أو محليا بتوحيد الهدف”.

واختتم البيان “في نهاية المطاف، فإن شعبي العراق وسوريا عليهم أن يتخلصوا من داعش بأنفسهم والعمل قدما من أجل إعادة بناء وطنهم. والمجتمع الدولي وألمانيا يساندوهم بقوة.”