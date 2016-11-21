سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره البرتغالى

عقد وزير الخارجية سامح شكري،اليوم الاثنين، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره البرتغالي “أوجوستو سانتوس” وذلك في العاصمة البرتغالية لشبونة على هامش فعاليات اليوم الأول من زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرتغال.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحفي، إليّ أن المباحثات بين وزيري الخارجية تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اتصالاً بسبل تفعيل العلاقات الثنائية وتطويرها ومتابعة ما اتفق عليه كل من الرئيس السيسي والرئيس البرتغالي خلال مباحثاتهما من خطوات عملية لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين مصر والبرتغال.

كما ناقش الوزيران، عدة قضايا إقليمية ملحة مثل الأزمة السورية والوضع في ليبيا بالإضافة إلى الجهود الرامية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزير البرتغالي ثمن دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يصب مباشرة في مصلحة أوروبا وأمن وازدهار حوض البحر المتوسط بصفة عامة، كما تناولت جلسة المباحثات الإطار الأوسع في التعاون بين مصر والبرتغال في إطار العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير البرتغالي لنظيره المصري، أن بلاده حريصة على تقوية وتطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر باعتبار الأخيرة حجر الزاوية في تجاوز المنطقة للمرحلة المضطربة الحالية بما لمصر من ثقل حضاري وارث تاريخي يؤهلها لدورها الريادي في المنطقة.