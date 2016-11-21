أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره البرتغالى

Google+ Print
سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره البرتغالى سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره البرتغالى

وزير الخارجية سامح شكري

عقد وزير الخارجية سامح شكري،اليوم الاثنين، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره البرتغالي “أوجوستو سانتوس” وذلك في العاصمة البرتغالية لشبونة على هامش فعاليات اليوم الأول من زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح إلى البرتغال.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحفي، إليّ أن المباحثات بين وزيري الخارجية تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اتصالاً بسبل تفعيل العلاقات الثنائية وتطويرها ومتابعة ما اتفق عليه كل من الرئيس السيسي والرئيس البرتغالي خلال مباحثاتهما من خطوات عملية لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين والبرتغال.

كما ناقش الوزيران، عدة قضايا إقليمية ملحة مثل الأزمة السورية والوضع في ليبيا بالإضافة إلى الجهود الرامية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزير البرتغالي ثمن دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يصب مباشرة في مصلحة أوروبا وأمن وازدهار حوض البحر المتوسط بصفة عامة، كما تناولت جلسة المباحثات الإطار الأوسع في التعاون بين مصر والبرتغال في إطار العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير البرتغالي لنظيره المصري، أن بلاده حريصة على تقوية وتطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر باعتبار الأخيرة حجر الزاوية في تجاوز المنطقة للمرحلة المضطربة الحالية بما لمصر من ثقل حضاري وارث تاريخي يؤهلها لدورها الريادي في المنطقة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم