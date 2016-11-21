أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 21 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 21 / 11 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتي يأتي على رأسها الإعلان عن القائمة البيضاء التي ستشارك فى مواجهة الإسماعيلي، غداً الثلاثاء، فى الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

20 لاعبا فى قائمة الزمالك أمام الإسماعيلى.. وصلاح بديل توفيق

اختار الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح 20، لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى غدا الثلاثاء، ضمن الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز. وجاءت قائمة نادي الزمالك على النحو التالى: أحمد الشناوى ومحمود جنش وعمر صلاح فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وشوقى السعيد وأحمد دويدار ومحمود حمدى وحسنى فتحى وأسامة إبراهيم وطارق حامد ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت وصلاح ريكو ومعروف يوسف ومحمود شيكابالا وأيمن حفنى وستانلى وأحمد جعفر ومايوكا. واستبعد جهاز نادي الزمالك من القائمة محمد إبراهيم لعدم الجاهزية، ومحمد مجدى ومحمد مسعد وعلى فتحى ومصطفى فتحى للإصابة، وإسلام جمال وعلى جبر ورمزى خالد لأسباب فنية، وأحمد توفيق للإيقاف من قبل الإدارة والجهاز الفنى، وباسم مرسى للحصول على إجازة زواج. لاعبو الزمالك يطالبون مرتضى منصور بالعفو عن أحمد توفيق طلب لاعبو نادى الزمالك من مرتضى منصور رئيس النادى، العفو عن أحمد توفيق لاعب وسط الفريق عقب الأزمة، التى اندلعت مؤخرا بينهما. وعقد مرتضى منصور جلسة مع لاعبى نادي الزمالك قبل السفر إلى الإسماعيلية اليوم، لمواجهة الإسماعيلى غدا فى الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز. واستغل لاعبو نادي الزمالك الجلسة وطلبوا من مرتضى منصور العفو عن أحمد توفيق، وأن يتقدم اللاعب باعتذار عما بدر منه بعد هجومه على رئيس النادى فى مداخلة تليفزيونية.

رسالة محمد صلاح للاعبى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى.. اقرأ التفاصيل

عقد محمد صلاح، المدير الفنى لنادي الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق اليوم قبل السفر للإسماعيلية والدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإسماعيلى غداً فى الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز. وطلب محمد صلاح من لاعبى نادي الزمالك مصالحة الجماهير البيضاء الغاضبة من سوء الأداء، رغم تحقيق الفوز فى آخر مباراتين أمام المصرى وطنطا، مشددا على ضرورة التركيز الشديد لعدم التفريط فى أى نقطة خلال المرحلة المقبلة، ليتمكن الزمالك من تصدر ترتيب الدورى عقب خوض كافة مبارياته المؤجلة. كما وجه محمد صلاح تحذيراً للاعبى نادي الزمالك من خطورة لاعبى الإسماعيلى ووجود أكثر من لاعب على مستوى متميز، لذلك ستكون المباراة صعبة ولا يمكن الاعتماد على سوء نتائج الدراويش فى الفترة الأخيرة لأنه فريق كبير ويجيد مواجهة الأندية الكبرى.

مرتضى منصور للاعبى الزمالك: الكلام فى الإعلام ممنوع والعقوبات ستكون رادعة

حذر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق الكروى من الإدلاء بأى تصريحات إعلامية خلال المرحلة المقبلة. وقال رئيس نادي الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين قبل السفر إلى الإسماعيلية اليوم لمواجهة الإسماعيلى غداً فى الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، إن الكلام فى الإعلام ممنوع نهائياً خلال الفترة المقبلة، ومن سيخالف هذه العقوبات سيتعرض لعقوبات رادعة. وكانت الساعات الأخيرة شهدت أزمة كبيرة بين مرتضى منصور وأحمد توفيق لاعب نادي الزمالك، بعد قيام الأخير بالإدلاء بتصريحات تليفزيونية هاجم خلالها رئيس النادى، ليتم إيقافه وتغريمه مالياً. باسم مرسى يختزل شهر العسل فى 72 ساعة وينضم للزمالك غداً يظهر باسم مرسى مهاجم نادي الزمالك لأول مرة فى مقر القلعة البيضاء عقب دخوله عش الزوجية غدا الثلاثاء حيث سيتواجد للمشاركة فى مران اللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة الإسماعيلى المقرر إقامتها مساء الغد بالإسماعيلية ضمن الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز .

واحتفل مهاجم نادي الزمالك بزفافه يوم الجمعة الماضى فى حضور لاعبى فريق الزمالك و مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وعدد كبير من نجوم الكرة بمختلف الأندية والمنتخب الوطنى .