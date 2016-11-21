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بالصور.. رفع 50 طن مخلفات وقمامة من شوارع بني سويف ‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

رفعت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف برئاسة المحاسب أحمد دسوقي رئيس المدينة وبإشراف سيد جمعة رئيس القرية بالتعاون مع قسم البيئة، 50 طن من مخلفات البناء والهدم والقمامة بشوارع القرية .

وقال أحمد دسوقي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، إن حملة رفع المخلفات قامت برفع كميات ضخمة من القمامة وبقايا الهدم والبناء بمدخل القرية وخلف مركز شباب قصله بجوار السكة الحديد .

وأضاف، أن حملات رفع المخلفات مستمرة علي مدار اليوم ،لتنظيف جميع مداخل ومخارج القري وضبط المظهر العام لها.

 

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