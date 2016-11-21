أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نشرة ONAا عمرو مصطفى ضيف أبلة فاهيتا.. مي عز الدين ضيفة عمرو أديب

Google+ Print

PicMonkey Collage

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي أبطال وصناع فيلم ” البر التاني” قبل عرضه في دور السينما وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام التاسعة مساء..للمزيد
>650-300x168
> يستضيف اليوم ، الإعلامي الكبير عمرو أديب ، فى برنامجه “كل يوم” على شاشة ON.E ، فى تمام التاسعة والنصف، الفنانة مي عز الدين ، بدأت مي عز الدين مشوارها الفني..للمزيد
>riC5G5pz8R0-300x169
> يستضيف برنامج “أبلة فاهيتا” في الحلقة الأولى من الموسم الرابع الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على شاشة cbc الملحن عمرو مصطفى وذلك يوم الجمعة المقبلة في تمام العاشرة مساء..للمزيد
>199843-300x171
> كشف برنامج راديو سكوب الذى تقدمه الإعلامية غدير حسان على الراديو 9090 عن الشخصية التى سيقدمها محمد هنيدى فى مسلسله الجديد” ابيه فتحى” خلال السباق الرمضانى 2017..للمزيد
>56906_Details-300x200

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017