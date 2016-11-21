نشرة ONAا عمرو مصطفى ضيف أبلة فاهيتا.. مي عز الدين ضيفة عمرو أديب

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي أبطال وصناع فيلم ” البر التاني” قبل عرضه في دور السينما وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام التاسعة مساء..للمزيد

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> يستضيف اليوم ، الإعلامي الكبير عمرو أديب ، فى برنامجه “كل يوم” على شاشة ON.E ، فى تمام التاسعة والنصف، الفنانة مي عز الدين ، بدأت مي عز الدين مشوارها الفني..للمزيد

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> يستضيف برنامج “أبلة فاهيتا” في الحلقة الأولى من الموسم الرابع الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على شاشة cbc الملحن عمرو مصطفى وذلك يوم الجمعة المقبلة في تمام العاشرة مساء..للمزيد

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> كشف برنامج راديو سكوب الذى تقدمه الإعلامية غدير حسان على الراديو 9090 عن الشخصية التى سيقدمها محمد هنيدى فى مسلسله الجديد” ابيه فتحى” خلال السباق الرمضانى 2017..للمزيد

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