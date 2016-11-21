مصر تفوز بمنصب نائب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة للفترة 2016 – 2018

صرح السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر في أنجولا، بأنه عقُدت اجتماعات الدورة السنوية الحادية عشر لجمعية وكلاء النيابة الأفارقة والجمعية العامة بالعاصمة الأنجولية لواندا خلال الفترة من 16 – 19 نوفمبر 2016، برئاسة أنجولا وحضور 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلا عن ممثل الجمعية الدولية للنواب العموم.

وقال سفير مصر في أنجولا، أن المستشار كامل جرجس المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام شارك في الاجتماعات ممثلا للنيابة العامة المصرية، حيث عقدت انتخابات لشغل مقاعد رئيس الجمعية وعدد “5″ نواب للرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية، وفاز بمنصب الرئيس النائب العام الأنجولي، كما فازت بالإجماع النيابة العامة المصرية ممثلة في النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بمنصب نائب رئيس الجمعية لمنطقة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى فوز كل من أوغندا، النيجر، رواندا، وموزمبيق بمنصب نواب الرئيس.

وأوضح السفير، أن مصر تقدمت خلال الاجتماعات بطلب استضافة أول اجتماع للجنة التنفيذية للجمعية، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في مصر خلال الربع الأول من عام 2017 بحضور النواب العموم الأفارقة أعضاء اللجنة.