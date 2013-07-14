بالفيديو| استشاري تغذية ينصح بممارسة الرياضة خلال رمضان

كتب : روان مسعد منذ 6 دقائق

يتوقف الكثير من المصريين عن ممارسة الرياضة، خلال شهر رمضان الكريم، وهو ما لا ينصح به الدكتور حسام عبدالغفار، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، مفضلًا ممارسة الرياضة بعد الإفطار بقليل، على أن تكون البداية قبل الإفطار بعشر دقائق، في صورة تمارين إحماء أو مشي خفيف.

ويشير استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إلى أن معدل الحرق يقل بشكل كبير في رمضان نظرا لطول ساعات الصيام، وبالتالي تقل الوجبات ومعدل حرقها، لذا يجب التركيز على ممارسة الرياضة، والحرص على تناول الفاكهة بين الإفطار والسحور.