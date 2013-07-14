أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

بالفيديو| استشاري تغذية ينصح بممارسة الرياضة خلال رمضان

Google+ Print
بالفيديو| استشاري تغذية ينصح بممارسة الرياضة خلال رمضان بالفيديو| استشاري تغذية ينصح بممارسة الرياضة خلال رمضان

كتب : روان مسعد منذ 6 دقائق

يتوقف الكثير من المصريين عن ممارسة الرياضة، خلال شهر رمضان الكريم، وهو ما لا ينصح به الدكتور حسام عبدالغفار، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، مفضلًا ممارسة الرياضة بعد الإفطار بقليل، على أن تكون البداية قبل الإفطار بعشر دقائق، في صورة تمارين إحماء أو مشي خفيف.

ويشير استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إلى أن معدل الحرق يقل بشكل كبير في رمضان نظرا لطول ساعات الصيام، وبالتالي تقل الوجبات ومعدل حرقها، لذا يجب التركيز على ممارسة الرياضة، والحرص على تناول الفاكهة بين الإفطار والسحور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر