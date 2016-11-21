مدرب الإسماعيلى يركز على الكرات العرضية قبل مواجهة الزمالك غدا

كتب سليمان النقر

ركز الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر على تدريب اللاعبين اليوم على الكرات العرضية استعدادا للقاء الزمالك الذى سيقام مساء غدا الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدورى الممتاز باستاد الاسماعيلية .

كما شهد مران الدراويش أيضا تدريب المدافعين على التمركز الصحيح فى الكرات العرضية بجانب تكليف البعض من الفريق بتسديد الضربات الثابتة لإستغلالها بشكل جيد أمام المنافس.

المران الدراويش شهد حضور مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لتحفيز لاعبيه على ضرورة حصد نقاط المباراة لإسعاد جماهير الدراويش.