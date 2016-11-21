سقوط 8 من تجار المخدرات بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز وضباط مباحث المخدرات حملاتها للقضاء على تجارة المخدرات وضبط تجارها ومتعاطيها، وتمكنت الحملة من القبض على 8 من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة والبانجو والحشيش والهيروين بقصد الاتجار وسلاح نارى.

وكان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب مفادها قيام المتهم "م.م" عاطل مقيم الكربة ــ دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا بتهم "تبديد"، المحكوم عليه فيها بالحبس سنة بتهمة "تبديد" بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع خاصة جوهر الهيروين المخدر حيث تم ضبطه وبحوزته (24) لفافة من جوهر الهيروين المخدر وفرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته وإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، السلاح النارى والذخيرة بقصد تأمين ترويج تجارته الآثمة من المواد المخدرة واستخدامها فى الأعمال الإجرامية غير المشروعة، المبلغ المالى جزء من حصيلة تجارته غير المشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من تجار ومتعاطى المواد المخدرة كما تمكنوا من ضبط كل من المتهم "س.م" عاطل مقيم الكيلو 17 دائرة المركز وبحوزته 5 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام، ومبلغ مالى 140 جنيهًا، هاتف وتمكنوا من ضبط المتهم "أ.ع" عاطل وبحوزته 19 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرامات ومبلغ مالى 360 جنيه و2 هاتف محمول والمتهمة "أ.ز" ربة منزل وبحوزتها 13 لفافة من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى، وهاتف محمول .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثالث من ضبط المتهم "ى.ح" عاطل مقيم حى السلام – دائرة قسم ثان حال استقلاله الدراجة النارية رقم ط ص أ 3835 بناحية شارع شبين الكوم – دائرة القسم وبحوزته 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى "200 جرام" وكذا 10 أقراص مخدرة ومبلغ مالى 440 جنيها وهاتف محمول .

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم ثان القبض على المتهم "ا.ص" عاطل مقيم نفيشه – دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته (8) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى "80 جراما" ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول .

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين من ضبط المتهم "ض.ح" عاطل مقيم الشيخ غريب وبحوزته 100 قرص مخدر وكذا مقص حديدى ومبلغ مالى وهاتف محمول، وألقى ضباط وحدة مباحث مركز فايد القبض على المتهم "ع.ش" عاطل مقيم بأبو سلطان - دائرة مركز فايد وبحوزته 66 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى وهاتف محمول .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وأن المبالغ المالية جزء من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والهواتف الخلوية لاتصال بعملائه من تجار ومتعاطى المواد المخدرة .