القبض على عاطل بتهمة سرقة توك توك بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية من القبض على عاطل بتهمة سرقة توك توك.

وكان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من الرائد أحمد عبد الله رئيس مباحث مركز فايد من "م.ف" 18 سنة سائق مقيم فنارة - دائرة المركز يتهم فى بلاغه "ع.ا" 19 سنة عاطل – مقيم الشارع الجديد - دائرة المركز بسرقة الدراجة النارية (توك توك) الخاص بالمبلغ والمحرر بسرقتها محضر بالمركز.

وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات أكدت صحة ما جاء بالبلاغ وباستهداف المذكور المتحرى عنه تم ضبطه وبحوزته الدراجة المبلغ بسرقتها وجارٍ تطوير مناقشته للوقوف على مدى اتساع نشاطه الإجرام.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.