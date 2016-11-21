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قضايا الدولة: نجحنا خلال الخمس سنوات الأخيرة فى استرداد 93 مليون دولار

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قضايا الدولة: نجحنا خلال الخمس سنوات الأخيرة فى استرداد 93 مليون دولار قضايا الدولة: نجحنا خلال الخمس سنوات الأخيرة فى استرداد 93 مليون دولار

أكدت هيئة قضايا الدولة في بيان لها أنها نجحت خلال الخمس سنوات الاخيرة في استرداد مبالغ مالية تجاوزت عشرة مليار جنيه بالاضافة إلى 93 مليون دولار لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك في العديد من القضايا التي اقامها قسم العقود والتعويضات بالهيئة لصالح الدولة وبعد حصولها على احكام قضائية واجبة التنفيذ وتم احالتها لقسم التنفيذ بالهيئة للبدء في تحصيلها للخزانة العامة وأكد المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة باعتبارها الأمينة على المال العام ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تدخل في اختصاصها بمنتهي الحزم ضد صور الفساد وستلاحق الهيئة كل من تحصل على المال العام بغير حق .

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