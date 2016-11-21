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شبهات فساد تحوم حول نتنياهو في صفقة غواصات

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شبهات فساد تحوم حول نتنياهو في صفقة غواصات شبهات فساد تحوم حول نتنياهو في صفقة غواصات

تحوم شبهات فساد حول صفقة شراء ثلاث غواصات ألمانية الصنع في إسرائيل، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثل الوكيل المحلي لمجموعة ألمانية ستبني الغواصات.

من ناحيته، نتنياهو ومحاميه الشخصي دافيد شيمرون، أي تجاوز كما نفت مجموعة “تيسنكروب مارين سيستمز” لبناء السفن أي صلة تعاقدية مع المحامي.

وطالب مشرعون من المعارضة بفتح تحقيق برلماني، وقالت وزارة العدل، في وقت متأخر، الأحد، إن المدعي العام ينظر فيما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأدلة التي جمعت حتى الآن لا تستدعي أن تفتح الشرطة تحقيقا جنائيا، وفق ما نقلت رويترز.

ويتولى شيمرون تمثيل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي جانور الذي تقدمه مجموعة بناء السفن التي يقع مقرها في مدينة كيل الألمانية، باعتباره شريكها الخاص بالمبيعات.

وقال متحدث باسم شيمرون لراديو الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن المحامي لم يناقش نتنياهو في شراء الغواصات وإنه يهتم بعدد كبير من المصالح القانونية لجانور.

ويرتقب أن تحل الغواصات الثلاث بتكلفة نحو 1.5 مليار دولار محل سفن تقادمت، على ألا تسلم إلا في غضون عشر سنوات أخرى.

وتملك إسرائيل حاليا أسطولا من خمس غواصات ألمانية على أن تدخل السادسة الخدمة في 2018 تقريبا.

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