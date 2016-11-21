أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: المراهقون المصابون بالسمنة أكثر عرضة لهشاشة العظام الدائمة

Google+ Print
دراسة: المراهقون المصابون بالسمنة أكثر عرضة لهشاشة العظام الدائمة دراسة: المراهقون المصابون بالسمنة أكثر عرضة لهشاشة العظام الدائمة

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة يمكن أن يحدث لهم ضرر لا يمكن إصلاحه لعظامهم.

 

ووفقاً للدراسة الجديدة لجمعية الطب الإشعاعى فى أمريكا الشمالية (RSNA)، أوضح الباحثون أن البدانة ترتبط فى مرحلة الطفولة والمراهقة بعدد من المخاطر الصحية، بما فى ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى. 

 

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية، الدكتورة "ميريام بريديلا" طبيبة الأشعة فى مستشفى ماساتشوستس العام وأستاذة الأشعة فى كلية الطب بجامعة هارفارد فى بوسطن، إن الدراسات الأخيرة أكدت ارتفاع عدد حالات كسور الساعد فى الشباب الذين يعانون من السمنة المفرطة.

 

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بجمع بيانات أكثر من 23 من المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة مع متوسط ​​أعمارهم 17 عاماً، ومؤشر متوسط ​​كتلة الجسم (BMI) أكبر من 44 كجم.

 

ووجد الباحثون أن هناك العديد من الآليات التى تؤكد أن الحشوية التى يعانى منها مرضى السمنة لها تأثيرات سلبية على العظام، حيث إنها تفرز المواد التي تحفز الالتهاب المزمن، والالتهاب المزمن يحفز تكوين الخلايا الآكلة.

 

وأضاف الباحثون أن هرمون النمو، أمر مهم لصحة العظام، وهو أيضاً يكون بنسبة منخفضة فى المراهقين الذين يعانون من الدهون الحشوية.

 

وقد نشرت نتائج لدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical xpress"، وذلك فى الحادى والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم