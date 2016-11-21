الملصقات لتجديد "ديكورات" المنازل

يعتمد التوجّه الحديث في الديكور على التقنين في الميزانيّة. من جهة ثانية، تبدو الجدران المكان الأبرز لاستضافة أعمال الديكور، لا سيّما اللوحات، ولو أنّ هذه الأخيرة مكلفة. لذا، تنوب الملصقات الجدارية عنها في مجال تجميل الجدران، وبتكلفة متهاودة. كما أن حضور الأخيرة يمتدّ حتى السقف، ولا يوفّر قطع الأثاث والأرضيّات.

لتوظيف الملصقات في الديكور إيجابيّات عدّة، يسردها يزن المخارمة، من موقع "وسادة" للأثاث والديكور الداخلي:

1. التكلفة المتهاودة: إن الملصقات المصنوعة من مادة الفينيل، تشكّل بديلًا عن اللوحات باهظة الثمن، أو "الديكورات" الأخرى. وبالتالي، يمكن تجديد المنزل باستخدامها، بدون إنفاق الكثير. وإذا كنتِ من هواة الألوان المحايدة والسادة لقطع الأثاث الرئيسة في المنزل، فإن استخدام هذه الملصقات، كما استبدالها من وقت لآخر، سيمكنك من إضفاء تغييرات جذرية على الديكور، بطريقة أكثر جذبًا بالمقارنة بشراء الأثاث الجديد.

من جهة ثانية، إن هذه الملصقات سهلة الاستخدام، وبالتالي هي لا تحتاج للاستعانة بخبير لتوظيفها في الديكور.

2. طول الأمد: تتمتع هذه الملصقات بالجودة، وتقاوم الحرارة والرطوبة والعوامل الجوي~ة المختلفة، ما يجعلها طويل الأمد، وجاذبة لكثيرين.

3. لمسات جمالية: إذا كان لون الجدار مملًّا، قد ينعشه حضور ملصق مميّز قابل للتغيير عند الرغبة. كذلك، يمكن طبع الأرضيّة بلمسات غير مألوفة عبر هذه الملصقات، ما يجعل الغرفة حيث تحلّ الأخيرة المكان المفضّل للجلوس.

4. سهولة التركيب والنزع والتنظيف: تتميّز هذه الملصقات بسهولة تركيبها ونزعها أيضًا، وهي لا تتطلّب سوى تنظيف المكان (الجدار أو الأرضية) المراد تزيينه، مع اتباع إرشادات اللصق المرفقة معها. لناحية التنظيف، فإن هذه الملصقات مصمّمة حتى يتمّ مسحها من وقت لآخر بقطعة قماش مبلّلة.

استخدامات بالجملة

| على الجدار، تكسر هذه الملصقات جمود الغرفة، ولا سيما الأشكال ثلاثية الأبعاد منها.

| قد تكون هذه الملصقات عنصرًا متمّمًا لأثاث وديكور الغرفة، كأن تلعب دور الإطار لزاوية ما أو لقطعة أثاث، مثل: خلفية قاعدة التلفاز أو خلفية الأريكة أو سرير غرفة النوم.

| على الأرضيّة، يمكن استخدتم هذه الملصقات عوضًا عن قطع السجاد.

| استخدامات أخرى: يمكن أن تُستخدم هذه الملصقات على زجاج النوافذ أو قطع الأثاث أو في الحمّام أو المطبخ...

| بالإضافة إلى الجدران والأرضيّات، يمكن توظيف هذه الملصقات على الأسقف أيضًا، وذلك عبر جعلها براويز للإضاءة أو حتى استخدامها لعكس الضوء.

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(إن الصور المرفقة، مقدّمة من شركة "وسادة" المتخصّصة في عالم الديكورات الداخلية).