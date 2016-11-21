الوحدة المحلية بكوم أمبو تستجيب لشكوى مواطن وتنشئ بئرا لنزح المياه الجوفية

كتب إسلام جمال

أكدت الوحدة المحلية لمركز وكدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة الرماغة البلد، وتبين وجود كسر بخطوط مياه الشرب بها.

وأضحت الوحدة المحلية، فى بيان أرسلته لـ"اليوم السابع"، رداً على شكوى المواطن حامد أمين مصطفى، والذى عبر عن تضرر أهالى المنطقة من المياه الجوفية، قائلةً: "إن الكسر الذى حدث فى خطوط المياه، أدى إلى تراكم المياه أمام المنازل". وأكدت أنها نفذت بئرا لنزح المياه الجوفية بالقرية، والتى تقترب من منزل المواطن صاحب الشكوى، والتى تقدر تكلفتها بحوالى 143 ألف جنيه. كما شددت الشركة، على أنه لا توجد مياه على سطح الأرض حال المعاينة.