ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالدرب الأحمر

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط ماهر ف م 45 عاما عاطل و مسجل خطر مخدرات فئة “ب” بالدرب الأحمر و سابق اتهامه فى عدد 24 قضية آخرهم مخدرات بالدرب الأحمر ، ونجله عمرو م ف 22 عاما عاطل و سابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرهم سرقة بالدرب الأحمر ، لقيامهما بسرقة دراجة بخارية بدون لوحات ملك عبدالعليم ج ع 22 عاما عامل بصيدلية بأسلوب توصيل الأسلاك .

و باستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة .

و بتطوير مناقشتهما من قبل ضباط المباحث اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات البخارية و التصرف فى بيعها و أقرا بارتكاب عدد 2 حادث آخر بذات الأسلوب .

سرقة دراجة بخارية ملك عبدالله ع و 50 عاما ومقيم بدائرة القسم ، سرقة دراجة بخارية ملك أحمد م ع 22 عاما موظف و مقيم بدائرة القسم .

وبمواجهتهما اعترفا على بيع المسروقات لعميلهما وليد ع .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الوقائع .