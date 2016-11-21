«نائب برلماني»: أرفض إنضمام فيفي عبده وانتصار لنقابة الإعلاميين

كتبت: إنجي لطفي

رفض النائب البرلمانى والاعلامي جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والاعلام، إنضمام غير المتخصصين إلى نقابة الاعلاميين، مثل الفنانة فيفى عبده ودينا، وانتصار وبدرية طلبة مقدمى برنامج “نفسنه” على قناة “القاهرة والناس”، كما رفض ضم مقدمى برامج “الطبخ” مثل برنامج “الشيف الذي يقدمه الشيف الشربيني ومقدمي البرامج الرياضية من لاعبي كرة القدم .

وأضاف “عوارة” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة “العاصمة 2″: القانون الحالى يعطي الحق لآى شخص أن يكون عضوًا بنقابة الإعلاميين، وبالتالى كل من قدم برنامج على السوشيال ميديا نعتبره اعلاميا،وهو ما لا يمكن قبوله.