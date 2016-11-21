أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«نائب برلماني»: أرفض إنضمام فيفي عبده وانتصار لنقابة الإعلاميين

Google+ Print
«نائب برلماني»: أرفض إنضمام فيفي عبده وانتصار لنقابة الإعلاميين «نائب برلماني»: أرفض إنضمام فيفي عبده وانتصار لنقابة الإعلاميين

فيفي عبده

كتبت: إنجي لطفي

رفض النائب البرلمانى والاعلامي جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والاعلام، إنضمام غير المتخصصين إلى نقابة الاعلاميين، مثل الفنانة فيفى عبده ودينا، وانتصار وبدرية طلبة مقدمى برنامج “نفسنه” على قناة “القاهرة والناس”، كما رفض ضم مقدمى برامج “الطبخ” مثل برنامج “الشيف الذي يقدمه الشيف الشربيني ومقدمي البرامج الرياضية من لاعبي كرة القدم .

وأضاف “عوارة” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة “العاصمة 2″: القانون الحالى يعطي الحق لآى شخص أن يكون عضوًا بنقابة الإعلاميين، وبالتالى كل من قدم برنامج على السوشيال ميديا نعتبره اعلاميا،وهو ما لا يمكن قبوله.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا