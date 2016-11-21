الدنمارك ترصد أول حالة لإنفلونزا الطيور.. والسويد تتأهب

قالت وزارة البيئة والغذاء في الدنمارك الإثنين، إنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس (إتش 5 إن 8) المسبب لمرض إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن.

وأضافت الوزارة أن نحو ثلث البط البالغ عدده 30 طائرا في مزرعة في شمال الدنمارك نفق نتيجة الفيروس نفسه الذي تم رصده في الطيور البرية.

ورفعت السويد حالة التأهب إلى ثاني أعلى درجة بعد ظهور الفيروس في الدنمارك المجاورة.

وقال المجلس السويدي للزراعة الاثنين “نرفع درجة الحماية كإجراء وقائي. ينتشر مرض إنفلونزا الطيور بين الطيور البرية لذلك فإن خطر إصابة الدواجن السويدية يعتبر الآن مرتفعا”.

وقبل أسبوع وجهت السلطات الدنماركية المزارع للإبقاء على الطيور داخل غرف مغلقة بعد ظهور الفيروس بين الطيور البرية.

لكن الفيروس رصد في عدة دول أوروبية خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي الموجة السابقة من انتشار إنفلونزا الطيور في عام 2006 قالت الوزارة إن الدنمارك خسرت نحو 200 مليون كرونة (28.58 مليون دولار) من عائدات الصادرات.