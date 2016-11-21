حفل جوائز AMAs، جيجي حديد الأكثر أناقة وتليها الليدي غاغا!

أُقيم مساء أمس في مدينة لوس أنجلوس حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMAs لعام 2016، ومثل كل عام ينتظر عشاق الموسيقى هذا الحدث لمتابعة نجومهم المفضلين، كما ينتظر عشاق الموضة اطلالات النجمات على السجادة الحمراء، وبالفعل فإن اطلالات النجمات كانت تستحق الانتظار حيث شاهدنا هذا العام فساتين مُبهرة على السجادة الحمراء.

والبداية كانت مع "جيجي حديد" Gigi Hadid التي كانت نجمة الحفل بلا منازع، حيث شاهدناها في 6 اطلالات مختلفة -كونها كانت مقدمة الحفل- بدأتها على السجادة الحمراء في فستان من الأبيض اختارته من دار "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli وقد بدت اطلالتها فيه مذهلة، ثم تنوعت خياراتها بين دار "فيرساتشي" Versace، و"جوليان مكدونالد" Julien Mcdonald وغيرهم من دور الأزياء العالمية.

وهنالك نجمة أُخرى تألقت باللون الأبيض على السجادة الحمراء وهي "ليدي غاغا" Lady Gaga التي بدت اطلالتها غاية في الأناقة في بدلة رسمية باللون الأبيض اختارتها من "براندون ماكسويل" Brandon Maxwell.

أما "سيلينا غوميز" Selena Gomez فقد بدت اطلالتها مشرقة في فستان باللون الأحمر اختارته من "برادا" Prada وبدت مثل الأميرات الجميلات فيه.

والنجمة الشابة "هيلي ستينفلد" Hailee Steinfeld اختارت اطلالة جذابة عبارة عن فستان قصير وبراق من مجموعة "ايلي صعب" Elie Saab لموسم ربيع وصيف 2017.

في المقابل كان هنالك الكثير من الاطلالات المخيبة للآمال، مثل اطلالة النجمة "سييرا" Ciara في فستان باللونين الأسود والأبيض اختارته من "ستيفان رولاند" Stephane Rolland، واطلالة النجمة "اريانا غراندة" Ariana Grande التي بدت أقل من عادية في بنطلون أبيض نسقته مع توب من الدانتيل الأسود. واطلالة عارضة الأزياء الشهيرة "كارلي كلوس" Karlie Kloss أيضاً لم تكن موفقة في فستان باللونين الأسود والأبيض اختارته من "فيرساتشي" Versace.

شاهدي بالصور أجمل وأسوأ اطلالات النجمات في حفل حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMAs لعام 2016 وأخبرينا رأيك بهذه الاطلالات.