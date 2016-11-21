بأيّ سوار ماسي ستزيّنين معصمك هذا الموسم؟

نحتار، عند اختيارنا قطعة المجوهرات التي سنكمل بها إطلالاتنا الفاخرة في السهرات والمناسبات الكبيرة، حيث من الممكن أن يكون الخيار من الخواتم، أو من العقود، أو من الأطقم الماسية، لكن وفي حال رغبت بإطلالة لافتة تجمع بين الفخامة والعصرية، أنصحك بأن تختاري تصاميم الأساور الماسية المُبهرة!

دور المجوهرات العالمية، قدمت لنا هذا الموسم أجمل تصاميم الأساور التي تنوّعت من ناحية ألونها وأشكالها، لكن، كما لاحظنا، فإنّ نوعين أساسيين من أساور اليد هي من الأكثر رواجاً.

النوع الأوّل الأساور العريضة والتي توحي بالكثير من الترف والفخامة، وقد شاهدنا أجمل التصاميم منها لدى كلّ من "شانيل"Chanel ضمن مجموعة "سينياتور دو بيرل" Signature de Perles من "شانيل" Chanel. وسوار "مانشيت بيرليه"Manchette Perlee من "فان كليف اند اربلز" Van Cleef & Arples. وسوار من "شوبارد" Chopard من مجموعة"هوت جوليري" Haute Jouaillerie.

أما النوع الثاني، فهو الأساور الرفيعة المزينة بالمجوهرات الكريمة، كالتي رأيناها لدى كلّ من "ديور" Dior Fine Jewelry في مجموعة"غرانفيل" Granville، أو سوار "شوميه" Chaumet من مجموعة "هورتينسيا" Hortensia، أو سوار "كاكتوس دو كارتيه" Cactus de Cartier من "كارتييه" Cartier.

من ضمن هذه الأساور الماسية الفاخرة والرائعة، أي سوار ستختارين لتزيّني به إطلالاتك في المناسبات القادمة؟