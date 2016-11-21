السلطات التركية تعتقل اثنين من رؤساء المدن

أفادت تقارير إعلامية رسمية في تركيا، اليوم الاثنين، قيام السلطات بإلقاء القبض على اثنين من رؤساء المدن المنتمين لحزب موالي للأكراد، وذلك على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب.

وأوضحت شبكة “إيه.بي.سي” الأمريكية، أن السلطات التركية ألقت القبض اليوم على ، أحمد ترك عمدة مدينة “ماردين” جنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى امين ايرماك عمدة مدرنة “أرتوكلو”القريبة منها.

يأتي إعتقال العمدة أحمد ترك، بعدما قررت وزارة الداخلية التركية يوم الخميس الماضي، إعفاءه من منصبه، وعينت محله شخصا آخر.

يذكر أن، الحكومة التركية أعفت عددًا آخر من عمداء مدن مقاطعة “وان” جنوب شرق البلاد، من بينها مدن “سعرد” و”تونجلي”، والذين تم أيضا إلقاء القبض عليهم.

> أ ش أ