مرتضى منصور لـ«لاعبي الزمالك»: أنتم الأفضل في مصر وأياكم الخروج عن النص

أكد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، علي ثقته الكاملة في الجهاز الفني للفريق الأبيض واللاعبين .

وأشار رئيس النادي إلى أن الجهاز الفني من أبناء الزمالك وأنه قادر علي تخطي جميع العقبات والفوز بمباراة الإسماعيلي والفوز بلقب الدوري.

وأوضح خلال الجلسة التي جمعته مع لاعبي الفريق بمقر النادي، إلي أنه ليس هناك أي مشاكل مع أي لاعب بالفريق ، وأن الجميع يسعي لاحتواء الأمور لدعم مسيرة الفريق بالدوري الممتاز.

جاء هذا الأمر عقب طلب لاعبي الفريق من رئيس النادي بحل أزمة أحمد توفيق لاعب وسط الفريق مع التجنيد والسماح له بالعودة للمران مع الفريق.

وحذر مرتضي منصور اللاعبين بعد موقف “توفيق” من الخروج عن النص وطالبهم بالإلتزام وتنفيذ تعليمات محمد صلاح وتيجانا وعدم التحدث لوسائل الإعلام نهائيا .

ووجه لهم رسالة خلال الجلسة قائلًا : “أنتم أفضل لاعبين فى مصر وقادرون علي الفوز بأكثر من بطولة”.