وزير العدل العراقى يصل القاهرة

مراسل «ONA»

وصل مطار القاهرة الدولي، الدكتور حيدر ناطق الزاملى وزير العدل العراقى، قادمًا من بغداد فى زيارة لمصر تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها فى فعاليات الدورة الـ 32 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب التى تبدأ خلال ساعات.

يتضمن جدول أعمال فعاليات الدورة الـ 32 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، العديد من الموضوعات المتصلة بمجال عمل مجلس وزراء العدل، وفى مقدمته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، إلى جانب عدد من مشاريع الاتفاقيات فى مجال نقل الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار فيها، وعدد من القوانين الاسترشادية المتصلة باختصاص عمل وزارات العدل فى الدول العربية