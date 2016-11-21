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غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «خلية مدينة نصر»

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غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «خلية مدينة نصر» غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «خلية مدينة نصر»

أرشيفية

مراسل  «ONA»

تنظرغدًا، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إعادة إجراءات محاكمة المتهم، أحمد رياض الشركي فى قضية اتهامه بتأسيس جماعة إرهابية المعروفة
> إعلامياً بـ”خلية مدينة نصر الإرهابية”.

كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم و8 آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت لهم تهم تأسيس جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة غير مرخصة فى القضية رقم 4952 لسنة 2012.

وأصدرت محكمة الجنايات،عليهم حكم بالسجن المؤبد على المتهم غيابيًا، وتم القبض على المتهم لتتم إعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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